В результате столкновения двух автомобилей погиб пешеход, сообщили в воскресенье, 12 марта, в управлении МВД по Новосибирской области.

Накануне в 21.50 на Восточном шоссе произошло столкновение автомобилей Chevrolet Captiva и «газель». Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель отечественного мини-грузовика машины намеревался объехать стоявший на дороге «КамАЗ», для чего заблаговременно сбросил скорость и пропускал встречный транспорт. В этот момент следовавший сзади в попутном направлении Chevrolet Captiva столкнулся с «газелью». От удара грузовичок выбросило на обочину дороги, где машина наехала на пешехода. Несмотря на усилия врачей, пострадавший мужчина в возрасте 61 года скончался в машине скорой помощи.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, сотрудники полиции устанавливают и проверяют все обстоятельства аварии.

Всего на дорогах города и области за минувшие сутки зарегистрировано четыре ДТП, в которых один человек погиб, девять получили различные травмы.

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