Осужденная за госизмену и помилованная президентом РФ Оксана Севастиди освобождена из СИЗО «Лефортово», передает ТАСС с места события.

Севастиди вышла из здания следственного изолятора в 09:53 мск. Ее ожидали у СИЗО около двух десятков журналистов и ее адвокат Евгений Смирнов.

«То, что она вышла, мы, конечно же приветствуем. Но мы будем продолжать дальнейшую борьбу, чтобы ее признали невиновной. Надеемся, что справедливость в этом уголовном деле не ограничится только помилованием и будет вынесен оправдательный приговор, поскольку только так можно исправить ту череду ошибок, которые случились в деле Оксаны», — сказал Смирнов журналистам.

«Всем спасибо!» — сказал Севастиди, выйдя из СИЗО, отказавшись от комментариев.

Как сообщала пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Оксаны Севастиди, «руководствуясь принципами гуманности». В документе говорится, что Севастиди должна быть освобождена «от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы».

Севастиди отбывала срок в семь лет тюрьмы за государственную измену из-за отправленного ею в 2008 году SMS-сообщения о передвижении российских войск в Абхазию.

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