Приметы Виталия Эспе: на вид 40 лет, рост 174 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные с сединой, стрижка короткая.

Был одет в черную кожаную куртку, темно-синие спортивные брюки, темные кроссовки. При себе имел паспорт, документы на автомобиль, два мобильных телефона.

Государственный регистрационный знак автомобля «КамАЗ» — Р 019 ТР, 55 регион, прицепа — АМ4173, 55 регион.

В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск пропавшего и обследуют территорию Кыштовского района в направлении села Орловка и границы с Омской областью.

Видевших Виталия Эспе 8 марта после 22.00, знающих его местонахождение или иным способом могущих помочь в поисках, просят обратиться в дежурную часть отделения полиции «Кыштовское» по телефону (8-383) 232-81-52 или в Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области по телефонам (8-383) 232-28-99, 232-26-36.

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