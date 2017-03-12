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Революция 1917 года, безусловно, одно из самых значительных событий не только истории нашей страны, но и всего мира. Именно она изменила весь ход мировой истории за последние 100 лет.
Об этой революции написаны тысячи томов книг, она обросла мифами и легендами. Мне хотелось бы рассказать о нескольких малоизвестных фактах, которые так или иначе подтверждены документально.
Революция 1917 года готовилась долго и весьма основательно. Огромные по тем временам деньги (двести миллионов долларов) в подготовку революционной обстановки были вложены американскими финансовыми воротилами. Не обошлось без участия в этом и банкирского дома Ротшильдов.
У них и тогда была мечта уничтожить Россию как государство. Причем уничтожить изнутри. Вместе с её экономикой, культурой и менталитетом. Деньги на это дело поступали разными путями, в том числе, и через Европу и напрямую через Нью-Йоркскую биржу. На эти деньги велась подрывная деятельность, выпускались газеты и листовки, закупалось оружие. Причем финансировались разные партии и движения.
Самой большой, и в тоже время самой главной боевой силой того времени была партия эсеров, которая до 1918 года сотрудничала с партией большевиков. К моменту революции в партии большевиков насчитывалось всего лишь 25000 членов.
Ходили слухи, что Октябрьскую революцию активно финансировала Германия, а Ленин был немецким шпионом. Но это всего лишь миф. Естественно, какое-то финансирование было, но небольшое и из частных источников.
Даже придумали легенду «опломбированного вагона», в котором Германия забросила в Россию большевистских лидеров. Но на самом деле этот вагон шел из Швейцарии, и не в Россию, а до немецкой станции Засниц, где пассажиры пересели на пароход до Стокгольма.
Кроме большевиков в вагоне также ехали эсеры и представители еврейской социал-демократической партии «Бунд».
Что немаловажно, то все пассажиры оплачивали проезд из своего кармана. Обязательным условием для проезда вагона по территории Германии была агитация пассажиров в России за обмен и отправку интернированных немцев в Германию.
Условия этой договорённости были обнародованы в швейцарской и российской прессе.
То есть основные траты на подготовку революции всё же лежали на американцах. Сначала они руками Германии и Японии для внешнего удара по России спровоцировали Первую Мировую войну. Затем они же нанесли и внутренний удар.
К 1916 году именно ставленники американских финансовых кругов контролировали многие секторы российской экономики. В том числе железную дорогу и поставки продовольствия. Чем они и воспользовались.
В результате их действий эшелоны с продовольствием, которые шли в Санкт-Петербург и Москву были остановлены. Хотя склады, подъездные пути и элеваторы были буквально забиты продовольствием, в крупных городах начался дефицит продуктов, а цены на них взлетели в несколько раз.
Революционная ситуация назревала всё сильней. Либеральная пресса того времени, которая как и сейчас была рупором американских толстосумов, только подогревала и накаляла обстановку.
В итоге произошел взрыв социального протеста, и революция не заставила себя ждать.
Что интересно, то примерно таким же методом был уничтожен и Советский Союз. В конце 80-х и в начале 90-х годов стараниями опять же либералов, а точнее правого либерального крыла ЦК КПСС под руководством членов политбюро Яковлева и Медведева, в стране искусственно был создан жесточайший товарный дефицит. Который буквально в один день был разрешён либерализацией цен по Гайдару.
Примерно также, и опять стараниями тех же либералов, в этот раз экономическим блоком правительства, создан дефицит и сегодня. Но уже не товарный, а денежный. Борьба со страной продолжается.
А тогда, в 1917 году, сначала случилась Февральская буржуазная революция, которая не принесла для организаторов желаемого результата. А потом уже и Октябрьская революция, которую подготовили и свершили большевики.
И, между прочим, подготовили отлично. Успех революции предопределили поддержка значительной части народа, бездействие Временного правительства, неспособность меньшевиков и правых эсеров предложить реальную альтернативу большевизму.
Как известно, главными вождями той революции были два человека — Ленин и Троцкий.
Что любопытно, то, например, Ульянов-Ленин еще в семилетнем возрасте получил чин действительного статского советника – это на минутку гражданский чин 4-го класса, соответствовавший военному званию генерал-майор. Чин давал право на потомственное дворянство.
А Троцкий, который родился в семье богатого землевладельца, на момент революции вообще был гражданином США, и в Россию прибыл после Февральской революции. Предварительно встретившись с президентом США Вудро Вильсоном и получив от американского банкира Якова Шиффа 20 миллионов долларов золотом!
Вот эти два человека и были главными идеологами и моторами Октябрьской революции.
Известно, что они друг друга считали конкурентами и потому друзьями не были. Более того недолюбливали друг друга. Ленин в некоторых своих статьях отзывался о Троцком весьма не лестно. Троцкий в свою очередь тоже поливал Ленина грязью и говорил, что Ленин человек непорядочный и беспринципный. Тем ни менее Революцию они организовали и победили в ней.
В то время когда Троцкий руководил восстанием, Ленин добирался в Смольный по поддельным документам, в парике и с перевязанной щекой.
Ленин вообще был мастером маскировки. И не только он один. В это же время, опасаясь расправы большевиков, председатель Временного правительства Керенский бежал из Зимнего дворца, переодевшись в одежду сестры милосердия. Такая вот была революция.
Вся революция длилась всего три дня, а захват Зимнего дворца вообще четыре часа, при шести жертвах и почти без погромов.
Единственное, что натворили в Зимнем дворце революционный матросы, так просто они разграбили винный погреб и напились. Через несколько часов по радио прозвучало «Обращение к народу России», в котором Петроградский военно-революционный комитет объявил о переходе власти к Советам.
Уже после революции, в том же 1917 году Норвегия выступила с предложением вручить Ленину Нобелевскую премию мира. В представлении Нобелевскому комитету было написано: «До настоящего времени для торжества идеи мира больше всего сделал Ленин. Он не только всеми силами пропагандирует мир, но и принимает конкретные меры к его достижению».
Ходатайство отклонили по причине окончания срока приема заявок. При этом, Нобелевский комитет заявил, что не будет возражать против вручения премии, если в России установится мир. Но начавшаяся Гражданская война не позволила Ленину стать Нобелевским лауреатом. Но это уже другая история…
Источник: ЖЖ
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