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Ну, не надо парковать машины!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ирина:

Уважаемые жители дома ул. Ленина, 13а!

Убедительная просьба: ну, не надо парковать машины перед входом в подъезд №2 так, что невозможно между ними пройти! Ну неужели это непонятно?!

Жителям, у которых есть собачки, — смотрите за ними внимательно, а то на первом этаже весь угол обос…ли!

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 марта 2017 г. [20:35]

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Курьер.Среда.Бердск

[20:35] Ну, не надо парковать машины!

[20:20] Это тот самый запретный сыр?

[16:15] Удушающий дым свалки

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[20:35] Ну, не надо парковать машины!

[20:20] Это тот самый запретный сыр?

[16:15] Удушающий дым свалки


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11 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 2.8 м.с.

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12 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
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13 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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