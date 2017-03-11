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Уважаемые жители дома ул. Ленина, 13а!
Убедительная просьба: ну, не надо парковать машины перед входом в подъезд №2 так, что невозможно между ними пройти! Ну неужели это непонятно?!
Жителям, у которых есть собачки, — смотрите за ними внимательно, а то на первом этаже весь угол обос…ли!
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 марта 2017 г. [20:35]
[20:35] Ну, не надо парковать машины!
[20:20] Это тот самый запретный сыр?
[20:35] Ну, не надо парковать машины!
[20:20] Это тот самый запретный сыр?
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