Уважаемые жители дома ул. Ленина, 13а!

Убедительная просьба: ну, не надо парковать машины перед входом в подъезд №2 так, что невозможно между ними пройти! Ну неужели это непонятно?!

Жителям, у которых есть собачки, — смотрите за ними внимательно, а то на первом этаже весь угол обос…ли!

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