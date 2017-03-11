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Это тот самый запретный сыр?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Покупатель запрещенных товаров:

Уважаемые сырные гурманы, скажите, пожалуйста, это тот самый настоящий сыр?

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Это тот самый запретный сыр?Это тот самый запретный сыр?

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 марта 2017 г. [20:20]

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Курьер.Среда.Бердск

[20:35] Ну, не надо парковать машины!

[20:20] Это тот самый запретный сыр?

[16:15] Удушающий дым свалки

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[20:35] Ну, не надо парковать машины!

[20:20] Это тот самый запретный сыр?

[16:15] Удушающий дым свалки


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Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 44%, облачность: 81%

11 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 77%

12 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 70%

13 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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