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Удушающий дым свалки

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Вера:

На протяжении последнего года от свалки постоянно тянется удушающий дым. Сегодняшний день (11.03.2017) не исключение: над свалкой клубы дыма, утром город был объят смогом с запахом горящего пластика.

Данный дым чрезвычайно ядовит, в будущем может произойти сильный всплеск онкозаболеваний в городе.

Возникает вопрос о компетентности руководства ТБО.

Может, можно организовать через редакцию сбор подписей на имя главы города, депутатов или руководителя ЖКХ с просьбой обратить внимание на сложившуюся опасную экологическую обстановку в городе?

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 марта 2017 г. [16:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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11 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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12 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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