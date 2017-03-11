На протяжении последнего года от свалки постоянно тянется удушающий дым. Сегодняшний день (11.03.2017) не исключение: над свалкой клубы дыма, утром город был объят смогом с запахом горящего пластика.

Данный дым чрезвычайно ядовит, в будущем может произойти сильный всплеск онкозаболеваний в городе.

Возникает вопрос о компетентности руководства ТБО.

Может, можно организовать через редакцию сбор подписей на имя главы города, депутатов или руководителя ЖКХ с просьбой обратить внимание на сложившуюся опасную экологическую обстановку в городе?

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