Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Из посольства США офицер снял видео похорон Иосифа Сталина

Радио «Свобода» в 64-ю годовщину со дня похорон советского вождя Иосифа Сталина опубликовало уникальные кадры траурной процессии, снятые в этот день майором ВС США Мартином Манховым. До сих пор широкой общественности была доступна только официальная кинохроника и документальный фильм «Великое прощание».

Майор Манхов находился в Москве чуть больше года. Во время прогулок по советской столице и поездок в регионы он много фотографировал. Издание публикует подборку снимков, на которых запечатлены праздники на Манежной площади, Спасский монастырь, Троице-Сергиева лавра, строящаяся гостиница «Украина» и сияющее над малоэтажной Москвой здание МГУ. В день похорон Сталина, 9 марта 1953 года, офицер вел видеосъемку, находясь на балконе американского посольства, которое тогда располагалось в доме 13 по улице Моховой (ныне — офис АФК «Система»).

В записях помощника военного атташе не осталось ничего, что позволило бы оценить его реакцию на смерть советского лидера. Однако, как отмечают СМИ, он остался в истории как единственный независимый оператор, снявший похоронную процессию.На сайте радиостанции указано, что опубликована только первая часть записи. На ней видны сотни солдат в длинных шинелях, которые стоят в оцеплении на Манежной площади. За их спинами видно шествие десятков высокопоставленных советских чиновников, несущих похоронные венки за возложенным на лафет саркофагом с телом.

Единственный крупный план позволяет разглядеть задрапированный красным гроб и военную фуражку Сталина. Повозку с гробом везет пара лошадей, рядом с ними — солдаты с примкнутыми к винтовкам штыками.

Другие кадры демонстрируют, как солдаты подпрыгивают на месте и хлопают себя руками, пытаясь согреться. Также на записи виден людской поток, устремившийся к Красной площади для прощания со Сталиным.

Видеозапись была предоставлена «Свободе» историком из Сиэтла Дугласом Смитом. По его мнению, запись, сделанная Манховым, должна была позволить аналитикам сделать предположения по поводу возможного преемника Сталина.

Иосиф Сталин скончался 5 марта в возрасте 73 лет от кровоизлияния в мозг. Его тело было помещено в мавзолей, а в ноябре 1961 года перезахоронено у Кремлевской стены.

Источник: www.newsru.com

Новости smi2.ru

  • Хоронить под окнами дач запретила прокуратура Бердска (4)
  • Фонд «Право Матери» защищает интересы матери погибшего в армии солдата из Бердска (1)
  • Умерла учитель школы №3 «Пеликан» Бердска (11)
  • Увеличился размер пособия на погребение (9)
  • Убившего ножом в придорожном кафе к 15 годам тюрьмы приговорил суд Бердска (4)

Из посольства США офицер снял видео похорон Иосифа Сталина

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 марта 2017 г. [16:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[16:15] Удушающий дым свалки

[16:00] Из посольства США офицер снял видео похорон Иосифа Сталина

[15:50] Расходы россиян достигли дна

Все новости

[16:15] Удушающий дым свалки

[16:00] Из посольства США офицер снял видео похорон Иосифа Сталина

[15:50] Расходы россиян достигли дна


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 44%, облачность: 81%

11 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 77%

12 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 70%

13 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: