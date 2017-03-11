Радио «Свобода» в 64-ю годовщину со дня похорон советского вождя Иосифа Сталина опубликовало уникальные кадры траурной процессии, снятые в этот день майором ВС США Мартином Манховым. До сих пор широкой общественности была доступна только официальная кинохроника и документальный фильм «Великое прощание».

Майор Манхов находился в Москве чуть больше года. Во время прогулок по советской столице и поездок в регионы он много фотографировал. Издание публикует подборку снимков, на которых запечатлены праздники на Манежной площади, Спасский монастырь, Троице-Сергиева лавра, строящаяся гостиница «Украина» и сияющее над малоэтажной Москвой здание МГУ. В день похорон Сталина, 9 марта 1953 года, офицер вел видеосъемку, находясь на балконе американского посольства, которое тогда располагалось в доме 13 по улице Моховой (ныне — офис АФК «Система»).

В записях помощника военного атташе не осталось ничего, что позволило бы оценить его реакцию на смерть советского лидера. Однако, как отмечают СМИ, он остался в истории как единственный независимый оператор, снявший похоронную процессию.На сайте радиостанции указано, что опубликована только первая часть записи. На ней видны сотни солдат в длинных шинелях, которые стоят в оцеплении на Манежной площади. За их спинами видно шествие десятков высокопоставленных советских чиновников, несущих похоронные венки за возложенным на лафет саркофагом с телом.

Единственный крупный план позволяет разглядеть задрапированный красным гроб и военную фуражку Сталина. Повозку с гробом везет пара лошадей, рядом с ними — солдаты с примкнутыми к винтовкам штыками.

Другие кадры демонстрируют, как солдаты подпрыгивают на месте и хлопают себя руками, пытаясь согреться. Также на записи виден людской поток, устремившийся к Красной площади для прощания со Сталиным.

Видеозапись была предоставлена «Свободе» историком из Сиэтла Дугласом Смитом. По его мнению, запись, сделанная Манховым, должна была позволить аналитикам сделать предположения по поводу возможного преемника Сталина.

Иосиф Сталин скончался 5 марта в возрасте 73 лет от кровоизлияния в мозг. Его тело было помещено в мавзолей, а в ноябре 1961 года перезахоронено у Кремлевской стены.

Источник: www.newsru.com

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