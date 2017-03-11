В то время как Росстат говорит о практически нулевой инфляции в стране, россияне жалуются на рост цен. Многие переходят в режим жесткой экономии, реже посещая магазины и отказывая себе в других покупках, а также в развлечениях. При этом эксперты обращают внимание на ухудшение качества предлагаемых продуктов, что вынуждает людей больше тратить на привычные товары или вообще отказываться от них.

Россияне не верят Росстату

Недельная инфляция в России опустилась до нуля, свидетельствуют данные Росстата. Всего же с начала года потребительские цены выросли на 0,9%.

Инфляция за месяц составила при этом 0,2%, а в годовом выражении замедлилась до 4,6% с 5% в январе, следует из материалов ведомства. Это минимальный уровень за всю историю наблюдений. В Минэкономразвития рассчитывают, что такими темпами инфляция в России достигнет целевой отметки в 4% во второй половине 2017 года, сообщает ТАСС.

«По нашей оценке, потребительская инфляция по состоянию на 6 марта составила 4,5%. Мы предполагаем, что в условиях отсутствия крупных внешних шоков инфляция достигнет таргета (4%) во второй половине текущего года», — сказали в ведомстве.

При этом население не ощутило весомого снижения цен. Подавляющее большинство россиян (72%) заявили, что в последние два-три месяца цены на продукты в магазинах выросли. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). На прежнем уровне цены в магазинах остались для 20% опрошенных. Снижение цен отметил только 1% российских граждан.

Согласно опросу, 30% опрошенных признались, что стали покупать продукты более дешевых марок. При этом 21% людей предпочел сократить объем покупок, а еще 21% — отказаться от конкретных наименований в своей корзине.

Экономить стали не только на еде. К примеру, 24% населения рассказали, что стали ограничивать себя в одежде и обуви, 17% — в походах в кино и музеи, а 15% — на кафе и ресторанах.

«Данные официальных ведомств свидетельствуют лишь о том, что цены растут в меньшей степени, но они все равно растут, то есть инфляция пока не отрицательна. Согласно предыдущему опросу ФОМ от июня, 74% россиян говорили о росте цен, а в марте 2016 года этот показатель составлял 85%. То есть некоторая динамика есть, люди заметили снижение цен или, возможно, смирились», — сообщила «Газете.Ru» аналитик ФОМ Ирина Осипова.

Реальные расходы достигли дна

«Реальная инфляция» населения в феврале тоже пошла на спад, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир». В то время как официальная инфляция в феврале, по данным Росстата, составляет 0,2%, данные «Ромира», которые рассчитываются через формулу дефлятора, отражающего реальные изменения уровня цен на товары и услуги, показали месячную инфляцию на уровне в -0,2%.

«Однако накопленный с начала года дефлятор составляет 3% при официальной инфляции в 0,8%», — сообщили «Газете.Ru» в холдинге. Данные за февраль свидетельствуют о том, что из-за январского дефлятора, который был в пять раз выше официального показателя ввиду предпраздничного роста цен (3,2% против 0,6%), населению пришлось активно сокращать свои расходы.

«Мы прогнозировали, что в феврале россияне, скорее всего, постараются сэкономить. Большинство выбирает покупки со скидками и по промоакциям, которые Росстат не факт, что учитывает. Дефлятор же берет во внимание все личные покупки», — сообщили «Газете.Ru» в «Ромире».

Кроме того, реальные расходы россиян упали в феврале до пятилетнего минимума. По данным холдинга, за месяц они сократились на 3,7%, а с учетом месячной инфляции — почти на 4%.

В годовом выражении расходы в феврале выросли на 1,3%. При учете накопленной инфляции в 4,6% реальные расходы сократились на 3,3%.

Доля затрат на продуктовые категории в общей корзине расходов снизилась до 50%. По данным Росстата, за январь – февраль потребительские цены в стране выросли на 0,8%.

Все это также свидетельствует о том, что россияне серьезно решили сэкономить после резкого скачка цен на товары в январе. При этом в основном сократились затраты в товарных категориях.

Импортозамещение заставляет раскошелиться

Спор об истинном размере инфляции между Росстатом и населением стал уже традиционным. Одной из основных причин является тот факт, что ведомство считает изменение цен по всей потребительской корзине, в которой есть не только продукты, но также одежда, бытовая химия, техника и др.

«Население традиционно заявляет о том, что инфляция гораздо выше той, которую рассчитывает Росстат. Отчасти это — особенность восприятия.

Когда людей спрашивают о ценах, большинство думает о ценах на то, что покупает чаще всего, то есть о еде.

И зимой цены на нее действительно чаще растут, чем нет, особенно если учитывать изменение цен на импортные овощи и фрукты», — полагает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов.

Кроме того, если люди перестают покупать какие-то товары из-за их дороговизны, то это тоже воспринимается как рост цен. Росстат же не может учитывать эти данные, поскольку ориентируется на фактические потребительские расходы.

Вторая причина, отмечает Кононов, в том, что выборка Росстата может быть не до конца репрезентативной по географическому или продуктовому охвату.

«Например, при замере цен на мобильные телефоны Росстат учитывает модели средней стоимостью меньше 4 тыс. руб. — и это точно не айфоны, о которых люди могут думать в первую очередь, когда их спрашивают о росте цен. Кроме того, согласно структуре потребительской корзины, Росстат, например, замеряет стоимость апельсинов, но не мандаринов, хотя, казалось бы, какой без них Новый год», — приводит пример аналитик. Стоит также отметить, что из-за недостатка финансирования Росстат не может замерять инфляцию во всех населенных пунктах страны и составляет репрезентативную выборку городов и торговых точек. Хотя это логично со статистической точки зрения, но ошибку измерения в отдельные периоды полностью исключать также нельзя.

«Текущие жалобы можно списать на сезонное повышение цен», — согласна директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Замеры инфляции в разрезе одной-двух недель подвержены колебаниям, именно поэтому самые надежные показатели — годовые, убеждена она.

«Когда мы говорим о росте цен на товары питания, мы не учитываем их качество. Ввиду активно развивающейся программы импортозамещения стоит признать, что по качеству многие российские товары пока уступают.

Поэтому, если мы не готовы покупать продукты сомнительного качества, мы выходим в заведомо другой ценовой сегмент за более дорогим аналогом, и наша личная инфляция повышается», — заключает она. Падение реальных расходов, по мнению Малевой, — признак экономического и социального неблагополучия.

«Хотя у нас наметился легкий подъем в доходах, между 2,4–2,7%, это очень незначительные цифры. На самом деле, восстановления доходов, как и оживления на потребительском рынке, не происходит. А раз так, то и оживления в экономике пока нет», — считает эксперт.

О какой бы низкой инфляции ни говорили официальные ведомства, убеждать людей в изменениях к лучшему бесполезно, они все равно этого не ощутят, убеждена доктор экономических наук, эксперт Экспертного совета правительства России Любовь Храпылина.

«Никто не учитывает, насколько активно происходит фактический рост цен. Причем на предметы первой необходимости — питание, одежду, коммунальные платежи. Кроме того, власти закрывают глаза на то, что надо покупать медицинские услуги, которые все дороже и дороже, надо покупать образование, которое отнюдь не дешевеет.

Поэтому говорить о кардинальных изменениях — это обманывать себя», — заключила она.

Источник: Газета.ру

Новости smi2.ru