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И снова здравствуйте!
Сегодня хочу рассказать одну армейскую историю. Вот у нас есть в городе голуби, и люди любят их кормить. В свое время, когда я служил на Камчатке, там голубей заменяли чайки. Все помойки обслуживали чайки, причем, были большие бакланы размером с утку.
И вот, в один прекрасный день мои братья по оружию, узбеки, поймали такого баклана, ощипали и съели… Я сам видел уже ощипанную тушку, видел, как готовили, но есть не стал…
А еще рядом 2 солдата из стройбата съели большого щенка кавказкой овчарки…
Ну-ка, любители животных, скажите свое мнение?…
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 марта 2017 г. [11:40]
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