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Ну-ка, любители животных

В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналист Фантомас:

И снова здравствуйте!

Сегодня хочу рассказать одну армейскую историю. Вот у нас есть в городе голуби, и люди любят их кормить. В свое время, когда я служил на Камчатке, там голубей заменяли чайки. Все помойки обслуживали чайки, причем, были большие бакланы размером с утку.

И вот, в один прекрасный день мои братья по оружию, узбеки, поймали такого баклана, ощипали и съели… Я сам видел уже ощипанную тушку, видел, как готовили, но есть не стал…

А еще рядом 2 солдата из стройбата съели большого щенка кавказкой овчарки…

Ну-ка, любители животных, скажите свое мнение?…

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 марта 2017 г. [11:40]

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Курьер.Среда.Бердск

[11:40] Ну-ка, любители животных

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Снег, ветер: южный
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11 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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Погода в Бердске

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