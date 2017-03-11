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Нездоровая тенденция в поведении пешеходов

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей Перцский:

Очень хочется обратиться к участникам дорожного движения Бердска, а в особенности — пешеходам.

Замечаю нездоровую тенденцию в поведении пешеходов, которые переходя проезжую часть по пешеходному переходу, даже не пытаются повернуть свою дурную головёнку для того, чтобы убедиться в безопасности перехода проезжей части. Думаю, это связанно с увеличением штрафов и контролем водителей в отношении пешеходов.

Вы просто поймите, что ваше тело не железобетонная конструкция, что за рулём автомобиля сидит такой же человек, как и вы, НО неизвестно в каком он состоянии, куда в этот момент он может отвлечься от дороги и как поведет себя, его «бездушный» автомобиль, когда вы шагая по дороге как по бомбоубежищу, пытаетесь кому-то и что-то доказать.

Самое страшное, что в большинстве случаев именно так поступают дети и подростки.

Сегодня я рано утром двигался по ул. Красная Сибирь, со стороны новостроек в районе «Гермеса» выезжал со дворов дядечка, по моему на «Сузуки гранд витара» или типа того (синего цвета). Товарищ был явно обморожен морозным утром, не пропустив меня тупо выкатился на середину проезжей части. Уже догнав его, я увидел причину данного маневра, он попросту не видел меня, потому что был в куртке с натянутым на голову капюшоном и стянутой веревкой капюшона, из которой еле выглядывали нос и глаза.

А ведь дальше на его пути масса этих самых переходов, дети и взрослые, игнорирующие ПДД и просто не думающие о возможных необратимых последствиях.

Люди, будьте внимательнее к себе, к своим близким и к окружающим вас людям!!!

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 марта 2017 г. [10:35]

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