Хочу поделиться увиденным.

1. Реклама спектакля «Бег на месте», Новосибирского театра антреприза «Белая Ворона». Шрифт столь мелкий, что ошибку едва ли кто заметит «АТРЕПРИЗА». Очевидно так решили изготовители рекламы, а возможно и руководство театра.

2. Вывеска «Шары товары к ПРАЗНИКУ» красуется со дня открытия магазина на жилом доме по ул. Первомайской. Продавец магазина ещё в феврале сообщила дотошным покупателям о том, что руководство магазина об ошибке знает, что заказана новая вывеска.

3. Праздник в Новосибирском Парке культуры и отдыха «Центральный». Пропуск на бесплатное посещение туалета «Кирилл и Мефодий». Как-то даже неловко предположить… Экскременты должны быть только кириллицей? Ну не может туалет носить имя создателей славянской азбуки!

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