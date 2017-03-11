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Хочу поделиться увиденным.
1. Реклама спектакля «Бег на месте», Новосибирского театра антреприза «Белая Ворона». Шрифт столь мелкий, что ошибку едва ли кто заметит «АТРЕПРИЗА». Очевидно так решили изготовители рекламы, а возможно и руководство театра.
2. Вывеска «Шары товары к ПРАЗНИКУ» красуется со дня открытия магазина на жилом доме по ул. Первомайской. Продавец магазина ещё в феврале сообщила дотошным покупателям о том, что руководство магазина об ошибке знает, что заказана новая вывеска.
3. Праздник в Новосибирском Парке культуры и отдыха «Центральный». Пропуск на бесплатное посещение туалета «Кирилл и Мефодий». Как-то даже неловко предположить… Экскременты должны быть только кириллицей? Ну не может туалет носить имя создателей славянской азбуки!
У кого-то другое мнение?
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 марта 2017 г. [06:55]
[06:55] «Шары товары к празнику»
[10-03] Снег с крыши рухнул на 4-месячную девочку в коляске в Новосибирске
[10-03] Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru
[06:55] «Шары товары к празнику»
[10-03] Снег с крыши рухнул на 4-месячную девочку в коляске в Новосибирске
[10-03] Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru
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