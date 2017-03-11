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«Шары товары к празнику»

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Коллега:

Хочу поделиться увиденным.

1. Реклама спектакля «Бег на месте», Новосибирского театра антреприза «Белая Ворона». Шрифт столь мелкий, что ошибку едва ли кто заметит «АТРЕПРИЗА». Очевидно так решили изготовители рекламы, а возможно и руководство театра.

2. Вывеска «Шары товары к ПРАЗНИКУ» красуется со дня открытия магазина на жилом доме по ул. Первомайской. Продавец магазина ещё в феврале сообщила дотошным покупателям о том, что руководство магазина об ошибке знает, что заказана новая вывеска.

3. Праздник в Новосибирском Парке культуры и отдыха «Центральный». Пропуск на бесплатное посещение туалета «Кирилл и Мефодий». Как-то даже неловко предположить… Экскременты должны быть только кириллицей? Ну не может туалет носить имя создателей славянской азбуки!

У кого-то другое мнение?

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«Шары товары к празнику»«Шары товары к празнику»«Шары товары к празнику»

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 марта 2017 г. [06:55]

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Курьер.Среда.Бердск

[06:55] «Шары товары к празнику»

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Днем: -5 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 44%, облачность: 81%

11 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 77%

12 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 70%

13 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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