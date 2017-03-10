По факту падения снега с крыши здания на 4-месячного ребенка в Новосибирске проводится процессуальная проверка, сообщили вечером в пятницу в региональном управлении СКР.

— 10 марта в дневное время на находившегося в коляске ребенка с крыши здания, расположенного по ул. Пархоменко в Новосибирске, упал снег. В этот момент девочка была с бабушкой. Для оказания медицинской помощи ребенок доставлен в одно из медицинских учреждений города, — рассказали в Следственном комитете.

По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов СУ.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. В рамках проверки следствием будут установлены сотрудники управляющей компании и иные лица, ответственные за уборку снега с крыши здания. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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