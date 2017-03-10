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Кино, выставки, спектакли, концерты, спортивные события. Фотоотчеты вас ждут на сайте www.afishanso.ru. Поделиться своим событием или анонсом можно, прислав на сайт информацию или фотографии. Сообщить о событии. Добавить фотоотчет.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [17:35]
[17:50] Снег с крыши рухнул на 4-месячную девочку в коляске в Новосибирске
[17:35] Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru
[17:05] Импичмент объявила Южная Корея своему президенту
[17:50] Снег с крыши рухнул на 4-месячную девочку в коляске в Новосибирске
[17:35] Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru
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