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Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Кино, выставки, спектакли, концерты, спортивные события. Фотоотчеты вас ждут на сайте www.afishanso.ru. Поделиться своим событием или анонсом можно, прислав на сайт информацию или фотографии. Сообщить о событии. Добавить фотоотчет.

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Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [17:35]

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Курьер.Среда.Бердск

[17:50] Снег с крыши рухнул на 4-месячную девочку в коляске в Новосибирске

[17:35] Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

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[17:05] Импичмент объявила Южная Корея своему президенту


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Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 54%

10 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 44%, облачность: 81%

11 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 77%

12 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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