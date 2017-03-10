Южная Корея вписала новую страницу в политическую историю страны. Впервые на основе законной процедуры импичмента досрочно с поста снят президент страны сегодня, 10 марта. Конституционный суд поддержал объявленный ранее парламентом импичмент и отстранил Пак Кын Хе от власти. Досрочные выборы президента состоятся в начале мая этого года.

Напомним, что в конце прошлого года в Южной Корее разразился громкий политический скандал вокруг вмешательства личной подруги президента Пак Кын Хе Чхве Сун Силь в госуправление и коррупции, а также прочих злоупотреблений в высших эшелонах власти. В результате 9 декабря 2016 года парламент страны объявил импичмент Пак Кын Хе, временно отстранив ее от власти до окончательного решения Конституционного суда.

Накануне исторического решения Конституционного суда (КС) напряжение по всей Корее достигло максимума. В разных районах страны сегодня всю ночь проводились митинги сторонников и противников отставки президента Пак Кын Хе. В полиции Сеула был введен высшей уровень готовности с учетом высокой вероятности стычек после оглашения решения КС.

Районы вокруг Конституционного суда, парламента, администрации президента были оцеплены полицией, часть улиц перекрыты для движения. Количество желающих лично из зала наблюдать за вердиктом суда превысило количество мест в 796 раз. В 11 часов утра, когда в прямом эфире началась трансляция заседания Конституционного суда, вся Корея прильнула к экранам телевизоров или взяла в руки смартфоны. Так бывало только, пожалуй, когда сборная Южной Кореи играла в Кубке мира по футболу, хотя если в отношении футбола можно найти равнодушных, то сегодня таковых практически не было.

В последние несколько дней все восемь судей КС были взяты под круглосуточную охрану спецслужб. Их доставляли на работу и увозили домой в сопровождении нескольких машин. У квартир круглосуточно дежурили телохранители. Во время же самих заседаний, когда судьи обсуждали вердикт, в комнате для совещаний были только судьи. Доступ закрыт был даже для секретарей, окна были плотно зашторены, а в здании на полную мощность работала специальная аппаратура, чтобы не допустить никакой утечки информации. Фоторепортаж: Президент Республики Корея Пак Кын Хе

Большинство специалистов считали, что КС все-таки утвердит импичмент и отправит Пак Кын Хе в отставку. За это выступали, согласно опросам, почти 77 процентов жителей Кореи, что суд вольно-невольно вынужден был учитывать. Однако до самого конца не было ясно, каковым будет итоговое решение, тем более что для возвращения Пак к власти достаточно было отказа поддержать импичмент со стороны всего лишь трех из восьми судей.

Когда председатель Конституционного суда Ли Чжон Ми стала зачитывать мнение судей по поводу выдвинутых обвинений, то вся страна замерла. Суд по разным причинам отверг серию обвинений как причину для импичмента, среди которых были обвинения в давлении на СМИ, преступное бездействие при крушении парома «Севоль» и некоторые другие. По поводу одних было сказано, что не предоставлено достаточно доказательств, по поводу других — «слишком абстрактные», по поводу третьих — «не могут быть предметом для судебного решения».

Но после этого прозвучала следующая фраза, которая и определила итоговый вердикт: «Вместе с тем, президент Пак Кын Хе допустила нарушение Конституции и законов страны…» В качестве таковых были названы злоупотребление властью, допущение вмешательства в государственное управление подруги Чхве Сун Силь, нарушение правил хранения секретных документов и некоторые другие пункты. Было также отмечено, что «Пак Кын Хе намеренно скрывала вмешательство Чхве Сун Силь в госуправление, категорически отрицала выдвинутые по этому поводу обвинения, критикуя их».

«В итоге мы пришли к заключению, что действия президента привели к утрате доверия со стороны народа, не могут быть прощены с точки зрения гаранта Конституции и представляют собой грубое нарушение Конституции и законов. Конституционный суд единогласным решением всех судей поддерживает импичмент президенту Пак Кын Хе», — резюмировала свое выступление глава КС Ли Чжон Ми.

Эти слова были встречены ликованием большинства населения Кореи. На главном вокзале страны — Сеульском, где собралось много людей, которые наблюдали в прямом эфире за трансляцией — раздались дружные крики «Да здравствует Корея! Да здравствует демократия!» Были и те, кто разочарованно вздохнул и махнул рукой, но большинству вердикт явно пришелся по душе.

Как только заключение КС было зачитано, президент Пак Кын Хе немедленно получила приставку «экс», войдя таким образом в историю. Когда ее избрали в конце 2012 года президентом, то мало кто ожидал, что так все закончится. Пак оказалась знаковой фигурой для Кореи, войдя в историю как с положительной, так и негативной стороны. Она стала первой женщиной-президентом, но и первым лидером, которого сместили с поста путем ипмичмента. Ожидается, что она в ближайшее время будет вызвана на допрос в Генпрокуратуру, так как утратила свой президентский иммунитет. Ее обвиняют в коррупции, злоупотреблении служебными полномочиями, халатности и ряде других нарушений. Высока вероятность, что она в итоге предстанет перед судом.

Власть же теперь полностью перешла к премьер-министру Хван Ге Ану, а в самой Корее стартовала предвыборная президентская гонка. Согласно Конституции, досрочные выборы должны быть проведены через 60 дней после решения КС. Наиболее вероятной датой выборов называется вторник 9 мая этого года, но официально дату должен назвать в ближайшее время глава правительства и исполняющий обязанности президента Хван Ге Ан.

Согласно опросам общественного мнения, на настоящий момент наиболее вероятным претендентом на пост следующего лидера страны является представитель оппозиции Мун Чжэ Ин, за которого, согласно недавним опросам, готовы проголосовать более 36 процентов корейцев. Он более чем на 20 процентов обгоняет ближайшего конкурента, передает РГ. При столкновениях в центре Сеула после отстранения от власти президента Пак Кын Хе погибли два человека, четверо попали в больницы, сообщило агентство Ренхап.

Один из погибших — 72-летний мужчина, скончался от множественных травм головы. По всей видимости, он принадлежал к сторонникам экс-президента. Второй погибший — мужчина 60 лет, его нашли без сознания на станции метро недалеко от Конституционного суда.

Столкновения произошли, когда сторонники бывшего президента, недовольные решением суда, попробовали ворваться в здание. Агентство сообщает, что сторонники экс-президента были вооружены палками, согласно другим СМИ, у них в руках были железные трубки. Организаторы сообщают от ранении восьми человек, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Более 20 тысяч полицейских были брошены на охрану здания Конституционного суда и других государственных учреждений.

Агентство Киодо сообщило, что группа сторонников экс-президента избила журналистов. Ранения получил фотограф агентства и еще несколько человек из японских и южнокорейских СМИ. В руках нападающих были металлические трубки.

Два митинга – сторонников и противников Пак Кын Хе – проходили в южно-корейской столице в ожидании решения суда, который должен был или оставить президента в должности, или утвердить ее импичмент. После объявления решения, которое транслировалось на больших экранах, полиция опасалась столкновений между участниками митингов.

Пак Кын Хе стала первым президентом Южной Кореи, отстраненным от должности по импичменту.

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