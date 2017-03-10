Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Дадина задержали на одиночном пикет

Недавно освобожденного из колонии Ильдара Дадина задержали у здания ФСИН в центре Москвы и доставили в ОВД «Якиманка», так как он не смог предъявить полиции паспорт, сообщил РИА Новости правозащитник Лев Пономарев.

«Я показал паспорт, а у Ильдара Дадина не было паспорта, он оставил дома. Его забрали сейчас в отделение полиции «Якиманка»… Чуть позже приехала Настя Зотова, его жена, с его паспортом…, и мы сейчас идем туда», — сказал собеседник агентства.

По словам Пономарева, он, Дадин и другие активисты проводили одиночные пикеты у здания ФСИН и требовали отставки главы УФСИН Карелии Александра Тереха. К собравшимся подошел полицейский и попросил их показать паспорта – «по его словам, он должен удостовериться, что вы гражданин России, потому что по федеральному закону пикетирование разрешено только гражданам России».

Ильдара Дадина ранее неоднократно задерживали за нарушения порядка на митингах, в последний раз — 5 декабря 2014 года, каждый раз его привлекали к административной ответственности. По закону неоднократное нарушение влечет за собой уголовное преследование.

Дадина осудили на 2,5 года лишения свободы, из этого срока ему оставалось отсидеть около пяти месяцев. Президиум Верховного суда 22 февраля постановил прекратить уголовное дело, 26 февраля Дадин вышел на свободу.

Новости smi2.ru

  • Экс-чиновники выводят людей на митинг против роста тарифов в Новосибирске (8)
  • У жителей Бердска есть право на предвыборные митинги (10)
  • Суд отменил повышение тарифов на Алтае по иску ФАС (2)
  • Родители дошкольников в Бердске будут голодать (14)
  • Православный активист из Бердска призывает примкнуть к акциям по защите святынь на Украине (49)
Дадина задержали на одиночном пикет

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [17:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:05] Импичмент объявила Южная Корея своему президенту

[17:00] Дадина задержали на одиночном пикет

[16:55] Имена детей-должников вывесили на «доску позора» в ХК «Кристалл» в Бердске

Все новости

[17:05] Импичмент объявила Южная Корея своему президенту

[17:00] Дадина задержали на одиночном пикет

[16:55] Имена детей-должников вывесили на «доску позора» в ХК «Кристалл» в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 54%

10 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 44%, облачность: 81%

11 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 77%

12 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: