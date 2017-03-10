Недавно освобожденного из колонии Ильдара Дадина задержали у здания ФСИН в центре Москвы и доставили в ОВД «Якиманка», так как он не смог предъявить полиции паспорт, сообщил РИА Новости правозащитник Лев Пономарев.

«Я показал паспорт, а у Ильдара Дадина не было паспорта, он оставил дома. Его забрали сейчас в отделение полиции «Якиманка»… Чуть позже приехала Настя Зотова, его жена, с его паспортом…, и мы сейчас идем туда», — сказал собеседник агентства.

По словам Пономарева, он, Дадин и другие активисты проводили одиночные пикеты у здания ФСИН и требовали отставки главы УФСИН Карелии Александра Тереха. К собравшимся подошел полицейский и попросил их показать паспорта – «по его словам, он должен удостовериться, что вы гражданин России, потому что по федеральному закону пикетирование разрешено только гражданам России».

Ильдара Дадина ранее неоднократно задерживали за нарушения порядка на митингах, в последний раз — 5 декабря 2014 года, каждый раз его привлекали к административной ответственности. По закону неоднократное нарушение влечет за собой уголовное преследование.

Дадина осудили на 2,5 года лишения свободы, из этого срока ему оставалось отсидеть около пяти месяцев. Президиум Верховного суда 22 февраля постановил прекратить уголовное дело, 26 февраля Дадин вышел на свободу.

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