Хоккейный клуб «Кристалл» решил брать оплату за занятия на льду с родителей «менее перспективных» юных хоккеистов. При этом до января 2017 года все дети занимались в «Кристалле» бесплатно. И несмотря на то, что клуб частный, тренируют хоккеистов тренеры из муниципальной ДЮСШ.

На условиях анонимности отец одного из воспитанников «Кристалла» рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что произошло в ХК. Его сын занимался хоккеем 4 года на базе комплекса «Зима-Лето». В«Кристалле» были ребята, которые играли на первенстве России, а были и те, которые ограничивались играми местного и областного масштаба. Сын собеседника «Курьера» относился ко вторым. Но на такое разделение никто не обижался: ведь есть те, кто хочет стать профессиональным хоккеистом, а есть дети, которые занимаются хоккеем ради общего развития. Однако в этом году тренеры «Кристалла» объявили родителям: игроки, которые не будут выступать на первенстве, должны заниматься на платной основе — за 1500 рублей в месяц.

— Появился приказ за подписью директора хоккейного клуба «Кристалл» Тарасова о том, что дети, которые не заявлены на первенство России, теперь должны платить за тренировки. Мы пошли к Тарасову. Он сослался на приказ, который подписал президент клуба — Голубев (президент СК «Кристалл» бизнесмен Виктор Голубев — прим. ред.). Раз нам предложили заниматься платно, мы попросили оформить договор. Но договор нам предоставить отказались, — вспоминает отец юного хоккеиста.

В «Кристалле» родителям объяснили: деньги нужно сдавать администратору, безо всякого договора. Часть мам и пап согласилась с таким условием. А некоторые родители посчитали, что без договора оплачивать занятия не будут.

— Мы продолжали ходить на занятия. Тогда начали составлять списки должников и вывешивать их на входе в ледовую коробку, — говорит отец.

Действительно, от руки тренеры написали имена и фамилии детей, чьи родители не оплатили тренировки. Это подтверждает снимок, сделанный одним из отцов хоккеистов. Родителей возмутила такая «доска позора», но в клубе дали понять: не оплатите — не допустим вашего ребенка до занятий.

Сначала родители пытались решить конфликт полюбовно. Но переговоры с тренерами ни к чему не привели. Все ссылались на внутренние распоряжения. А 28 февраля состоялось родительское собрание, на котором, со слов источника «Курьер. Среда. Бердск», мамам и папам пояснили: дети, не играющие на первенстве России, «мешают» команде. Притом в «черный список» попали даже платники. Шесть человек вынуждены были покинуть «Кристалл».

— Некоторые дети плакали, что их выгнали. Их выгнали просто из команды, — возмущается отец.

Родители неугодных «Кристаллу» ребят написали в прокуратуру. Они требуют проверить: законно ли их детей не допустили до занятий и имел ли право ХК вводить персональную оплату в отношении «неперспективных» игроков, а также использовать их личные данные на «доске позора» в списках должников. Сами родители называют такие действия «дискриминацией». В прокуратуре Бердска «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили, что заявление принято и находится в работе.

Но даже если прокуратура примет сторону родителей, как признается собеседник «Курьера», они вряд ли вновь поведут своих детей в «Кристалл». Беда только в том, что «Кристалл» является монополистом в хоккейной жизни Бердска. Нет больше в городе хоккейных секций. А что делать, если мальчишкам нравится этот вид спорта? Даже если они не станут именитыми спортсменами, у детей все равно есть увлечение, которое уберегает их от всяких соблазнов и безделицы. С этим вопросом они обратились в администрацию.

В отделе физкультуры и спорта Бердска готовы организовать муниципальную хоккейную секцию на базе ЛДС «Бердск». Идею поддерживает мэр города Евгений Шестернин, у которого родители выгнанных из «Кристалла» детей уже побывали на приеме. Они надеются и на дальнейшую поддержку властей в этом вопросе.

«Курьер. Среда. Бердск» пока не удалось связаться с представителями ХК «Кристалл», однако по телефону во дворце «Зима-Лето» подтвердили факт сбора оплаты с родителей хоккеистов, дескать, «такое распоряжение». Более подробного ответа нам не дали.

— Девушка, у нас этим занимается прокуратура. Не понимаю, причем тут корреспонденты. Разговаривайте со старшим руководством, — посоветовали в «Зима-Лето».

Редакция готова выслушать и опубликовать позицию хоккейного клуба, в том числе и для того, чтобы понять, насколько законно была введена оплата занятий для части детей. Мы следим за развитием ситуации.

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