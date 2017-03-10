Баня загорелась сегодня, 10 марта, в частном секторе Бердска по адресу: ул. Советская, 18. По словам очевидцев, строение вспыхнуло примерно в 16.15. Через несколько минут на место отправили две машины пожарной части Бердска и инспекторы пожнадзора.

Известно, что огнеборцев вызвали соседи, которые заметили полыхающую постройку. Как говорят дознаватели, звонок был своевременным: пламя могло перекинуться на другие строения и угрожать жилому дому, но пожарным удалось локализовать возгорание. Никто не пострадал.

— Здесь большая пожарная нагрузка, потому что здесь и теплицы, и много всего другого. Но пожарные успели, отсекли огонь. Хозяин здесь, на месте, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» старший дознаватель ОДН Леонид Савицкий.

Сейчас специалистам отдела надзорной деятельности предстоит выяснить, почему вспыхнула постройка и оценить сумму ущерба, нанесенного стихией.

Дам от пожара было видно издалека. Фотографию сделал очевидец из дома в Микрорайоне.

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