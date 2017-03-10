Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

От вспыхнувшей бани едва не сгорели дом и теплицы в Бердске

Баня загорелась сегодня, 10 марта, в частном секторе Бердска по адресу: ул. Советская, 18. По словам очевидцев, строение вспыхнуло примерно в 16.15. Через несколько минут на место отправили две машины пожарной части Бердска и инспекторы пожнадзора.

Известно, что огнеборцев вызвали соседи, которые заметили полыхающую постройку. Как говорят дознаватели, звонок был своевременным: пламя могло перекинуться на другие строения и угрожать жилому дому, но пожарным удалось локализовать возгорание. Никто не пострадал.

— Здесь большая пожарная нагрузка, потому что здесь и теплицы, и много всего другого. Но пожарные успели, отсекли огонь. Хозяин здесь, на месте, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» старший дознаватель ОДН Леонид Савицкий.

Сейчас специалистам отдела надзорной деятельности предстоит выяснить, почему вспыхнула постройка и оценить сумму ущерба, нанесенного стихией.

Дам от пожара было видно издалека. Фотографию сделал очевидец из дома в Микрорайоне.

Новости smi2.ru

  • Сгорела баня на частной усадьбе в Бердске (2)
  • Крыша дома и дровяник сгорели в Бердске (0)
  • Корабль-сауна загорелся из-за самодельной печки на берегу Обского моря (2)
  • Вода, хлынувшая из оплавившейся батареи, потушила пожар в квартире в Бердске (5)
  • В Бердске из-за пожара в бане мог сгореть дом (2)

От вспыхнувшей бани едва не сгорели дом и теплицы в БердскеОт вспыхнувшей бани едва не сгорели дом и теплицы в Бердске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [16:25]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:05] Импичмент объявила Южная Корея своему президенту

[17:00] Дадина задержали на одиночном пикет

[16:55] Имена детей-должников вывесили на «доску позора» в ХК «Кристалл» в Бердске

Все новости

[17:05] Импичмент объявила Южная Корея своему президенту

[17:00] Дадина задержали на одиночном пикет

[16:55] Имена детей-должников вывесили на «доску позора» в ХК «Кристалл» в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 54%

10 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 44%, облачность: 81%

11 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 77%

12 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: