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В городе Ряжске (Рязанская область) в одной из школ проверят обстоятельства ЧП, произошедшего 7 марта прямо в учебном классе. Как сообщают местные СМИ, в кармане у школьника взорвался смартфон. Мальчика с ожогами второй степени госпитализировали в больницу.
По информации областного управления МВД, до начала урока в помещении вдруг раздался хлопок и появился дым. Оказалось, что у восьмилетнего ребёнка в кармане взорвался мобильный телефон известной фирмы.
Экспертам предстоит установить, что произошло со смартфоном.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [16:15]
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