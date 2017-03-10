В городе Ряжске (Рязанская область) в одной из школ проверят обстоятельства ЧП, произошедшего 7 марта прямо в учебном классе. Как сообщают местные СМИ, в кармане у школьника взорвался смартфон. Мальчика с ожогами второй степени госпитализировали в больницу.

По информации областного управления МВД, до начала урока в помещении вдруг раздался хлопок и появился дым. Оказалось, что у восьмилетнего ребёнка в кармане взорвался мобильный телефон известной фирмы.

Экспертам предстоит установить, что произошло со смартфоном.

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