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Взорвался смартфон в кармане 8-летнего мальчика прямо в школе

В городе Ряжске (Рязанская область) в одной из школ проверят обстоятельства ЧП, произошедшего 7 марта прямо в учебном классе. Как сообщают местные СМИ, в кармане у школьника взорвался смартфон. Мальчика с ожогами второй степени госпитализировали в больницу.

По информации областного управления МВД, до начала урока в помещении вдруг раздался хлопок и появился дым. Оказалось, что у восьмилетнего ребёнка в кармане взорвался мобильный телефон известной фирмы.

Экспертам предстоит установить, что произошло со смартфоном.

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Взорвался смартфон в кармане 8-летнего мальчика прямо в школе

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [16:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 54%

10 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 44%, облачность: 81%

11 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 77%

12 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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