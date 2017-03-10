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Сердюкова выдвигают в руководство «КамАЗа»

Бывшего министра обороны, занимающего теперь пост индустриального директора авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолия Сердюкова выдвинули в совет директоров крупнейшего российского производителя грузовиков «КамАЗ», сообщает РИА Новости.

Совет директоров компании утвердил список кандидатов в новый состав для избрания на годовом собрании акционеров, которое назначено на 23 июня 2017 года.

Реестр закрывается 29 мая.

Помимо Сердюкова, в число кандидатов вошли 11 человек, которые занимают кресла в действующем составе совета.

Это гендиректор ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Михаил Бройтман, президент ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян, председатель первичной профсоюзной организации работников «КамАЗа» Александр Васильев, бывший глава ВЭБа Владимир Дмитриев, замгендиректора «Ростеха» по финансовым вопросам Игорь Завьялов, гендиректор «КамАЗа» Анатолий Когогин, глава совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов, премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, вице-президент по автомобильным платформам, управлению качеством, продажам силовых агрегатов грузового автомобиля Daimler AG Шмид Вольфрам, вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Daimler в РФ Янк Геральд.

Среди акционеров «КамАЗа» — госкорпорация «Ростех» (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (24,53%), немецкий Daimler (15%), KAMAZ International Management Co. (4,25%) и Decodelement Services Ltd (2,73%).

Новости smi2.ru

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Сердюкова выдвигают в руководство «КамАЗа»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [16:05]

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