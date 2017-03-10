Вся страна в прошедший Международный женский день заметила, что Гарант лучшую половину нашей страны поздравил стихами Бальмонта.

Чего-то необычного ждали и от нашего удивительного и занимательного премьера. И он не ударил в грязь лицом. Словно великий полководец, он родил стратегию. Называется она: «Стратегия в интересах женщин».

Нет, он не стал женщин поздравлять стихами. Он дежурно отписался в своём Твиттере куцым букетом тюльпанов, видимо, с итальянских виноградников, и всего лишь парой скупых и незатейливых слов. Скуп, однако, смешной премьер Великой страны! Зато он подарил женщинам свою Великую гендерную стратегию!

Как всегда «повелитель времени», по-военному указал всем женщинам путь в их счастливое будущее. При этом, чуть ли не построив их в строгие парадные коробки и не заставив их чётко печатать строевой шаг.

Пусть в этом плане нет ничего о тактике его исполнения. Пусть в этом плане, как всегда в его весёлых «стратегиях», нагромождение бессмысленных и непонятных фраз и оборотов, зато в его личном понимании, это похоже на песню. Учитывая, что премьер любит «Deep Purple», то эта песня в жёстком стиле хард-рок. И не важно, что ему нравится лишь жёсткость этой музыки, а не её смысл.

Также премьеру не важно, что ни всем по душе мотивы хард-рока. Кому-то нравится бит, кому-то диско, классика, или джаз. А кому-то и вовсе стихи Бальмота без музыкального сопровождения.

Да и сама стратегия без тактики — это ничто. Хорошему стратегу доподлинно известно, что самый лучший стратегический план бесполезен, если он не может быть выполнен тактически. Кроме этого, любой уважающий себя стратег хорошо знает, что иногда лучше отступить, чтобы разбежаться и подальше прыгнуть. Да, видимо, те кроссовки, в которых нужно прыгнуть, ещё им не заказаны. Бывает.

Короче, торкнуло нашего премьера опять основательно.

Исходя из его стратегии, женщины теперь наравне с мужчинами могут беспрепятственно спускаться в шахты и рудники. Стоять у наковальни и раздувать меха. Про то, что они могут легко и непринуждённо укладывать рельсы со шпалами — это вообще по умолчанию. Как само собой разумеющееся.

А вот если эту стратегию перевести на юридический язык, то женщинам по этой задумке нашего прикольного премьера, просто-напросто предлагается вкалывать наравне с мужиками. И при этом не жаловаться на свою горькую женскую долю.

Самое интересное, что вся эта, с позволения сказать «стратегия», была предложена сразу после того, как на законодательном уровне женщин разрешили, извините за слово — «бить». Причем, не краснея и будучи уверенным в том, что строго не накажут.

Я про семейные отношения. А вот это уже стратегическая и феерическая победа дикого капитализма! В нашем случае с примесью одичавшего феодализма.

Вот и получается, что во времена Советского Союза про коммунизм нам нагло и беззастенчиво врали, но всё, что говорили про капитализм, оказалось правдой.

Что еще сказать про эту стратегию Председателя правительства?

Осыпал женщин своими поздравлениями он в их праздник основательно и со вкусом. Мол, денег нет, цветов и улыбок тоже. Но хорошего настроения в мечтах может быть очень и очень много. А вот денег на распил этого стратегического плана предусмотрено, думаю, ещё больше.

Короче, хороший у нас премьер-министр!

На зависть врагам.

Ждём теперь с трепетом «Закон о стратегии в интересах мужчин». На предстоящих выборах голоса нужны разные…

Фото с сайта:petroleks.ru

Источник: ЖЖ

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