USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Пьяная жительница Новосибирска побила двух полицейских и затушила окурок сигареты о форму третьего, когда её задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Новосибирска.
15 февраля поступило уголовное дело в отношении жительницы Новосибирска Вишняковой. Из материалов следует, что сотрудники полиции повторно задержали обвиняемую за езду на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.
Женщина отказалась от медицинского освидетельствования, и её направили в Кировский отдел полиции. По информации пресс-службы суда, в отделении она избила двух полицейских, «нанося множественные удары руками и ногами в области туловища и конечностей», третьего сотрудника обругала нецензурной бранью и затушила окурок о его форму.
— Вишнякова Т. И. на основании вступившего в законную силу постановления суда, будучи подвергнута административному наказанию по ч.1 ст.12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, управляла транспортным средством в состоянии опьянения, — рассказали в суде.
Кроме того, Вишнякова Т.И., находясь в общественном месте, в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок, выражаясь грубой нецензурной бранью, в ходе чего полицейский 4 роты ППСП Управления МВД России по г. Новосибирску потребовала прекратить противоправное поведение, на что Вишнякова Т.И. стала выражаться грубой нецензурной бранью оскорбительного содержания в адрес сотрудника полиции, употребляя выражения, унижающие ее честь и достоинство, после чего нанесла один удар кулаком в область лица сотрудника полиции.
Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Судебное заседание назначено на 17 марта. Её будут судить за повторное управление машиной в нетрезвом виде, применение насилия к полицейскому и его оскорбление по ст.264.1, ч.1 ст. 318 (3 эпизода), ст. 319 УК РФ.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [15:50]
[17:05] Импичмент объявила Южная Корея своему президенту
[17:00] Дадина задержали на одиночном пикет
[16:55] Имена детей-должников вывесили на «доску позора» в ХК «Кристалл» в Бердске
[17:05] Импичмент объявила Южная Корея своему президенту
[17:00] Дадина задержали на одиночном пикет
[16:55] Имена детей-должников вывесили на «доску позора» в ХК «Кристалл» в Бердске
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: -5 C°, ветер: 3.9 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -6 C°, ветер: 2.8 м.с.
Облачно, ветер: южный