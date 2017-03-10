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Пьяная автоледи избила полицейских в Новосибирске

Пьяная жительница Новосибирска побила двух полицейских и затушила окурок сигареты о форму третьего, когда её задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Новосибирска.

15 февраля поступило уголовное дело в отношении жительницы Новосибирска Вишняковой. Из материалов следует, что сотрудники полиции повторно задержали обвиняемую за езду на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина отказалась от медицинского освидетельствования, и её направили в Кировский отдел полиции. По информации пресс-службы суда, в отделении она избила двух полицейских, «нанося множественные удары руками и ногами в области туловища и конечностей», третьего сотрудника обругала нецензурной бранью и затушила окурок о его форму.

— Вишнякова Т. И. на основании вступившего в законную силу постановления суда, будучи подвергнута административному наказанию по ч.1 ст.12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, управляла транспортным средством в состоянии опьянения, — рассказали в суде.

Кроме того, Вишнякова Т.И., находясь в общественном месте, в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок, выражаясь грубой нецензурной бранью, в ходе чего полицейский 4 роты ППСП Управления МВД России по г. Новосибирску потребовала прекратить противоправное поведение, на что Вишнякова Т.И. стала выражаться грубой нецензурной бранью оскорбительного содержания в адрес сотрудника полиции, употребляя выражения, унижающие ее честь и достоинство, после чего нанесла один удар кулаком в область лица сотрудника полиции.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Судебное заседание назначено на 17 марта. Её будут судить за повторное управление машиной в нетрезвом виде, применение насилия к полицейскому и его оскорбление по ст.264.1, ч.1 ст. 318 (3 эпизода), ст. 319 УК РФ.

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Пьяная автоледи избила полицейских в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [15:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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