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Старушка перед смертью отдала квартиру сотработнику в Бердске

Региональное министерство социального развития официально прокомментировало ситуацию с «отписанной» соцработнику однокомнатной квартирой в Бердске. Напомним, о том, что сотруднице «Комплексного центра социального обслуживания населения» завещала недвижимость 84-летняя Валентина Стаканова, «Курьер. Среда. Бердск» поведали родственники и знакомые пожилой бердчанки. Они возмущены, что их теща и бабушка после смерти оставила квадратные метры своей помощнице Наталье (имя изменено, реальные данные есть в редакции — прим. ред.), которая ухаживала за ней до последнего дня.

В ведомстве подтверждают слова директора КЦСОН Анны Владимировой о том, что Стаканова еще 1 сентября 2014 года письменно отказалась от услуг соцработников. Как и в комплексном центре, в министерстве нет сведений о том, что на имя Натальи бывшая подопечная оформила дарственную или завещание. Остается открытым вопрос, почему работница навещала старушку до самой ее смерти в январе 2017 года и уволилась сразу, как только родные и знакомые предали историю огласке.

На этот счет минсоцразвития отвечает следующее: «Так как Стаканова Валентина Андреевна не являлась получателем социального обслуживания на дому, можем предположить, что (реальные ФИО соцработника) могла оказывать какую-либо помощь исключительно в нерабочее время по собственной инициативе. Межличностные отношения работодатель не может отслеживать и регулировать».

Известно, что Наталья проработала в КЦСОН почти 12 лет. Руководитель центра отзывается о ней как о добросовестном специалисте, который с легкостью брался даже за лежачих больных. Однако после заявления об увольнении по собственному желанию ее отпустили — без двухнедельной отработки.

В профильном ведомстве «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, что помощники приходят, кто нуждается в присмотре и заботе, на основании заявления от самого подопечного, его законного представителя или государственных органов. При этом в учреждениях, подобных бердскому комплексному центру соцобслуживания действует внутренний кодекс этики. Согласно ему, отношения сотрудника и клиента должны оставаться в рамках деловых. Так, соцработникам ни в коем случае нельзя «использовать отношения с клиентом в личных интересах, брать у клиентов какие-либо вещи или деньги в долг, вовлекать в рабочий процесс своих родственников и друзей». Кроме того, социальный работник не должен получать от подопечного подарки и денежные вознаграждения, давить на него и «выдавать свое мнение за выражение его воли».

В министерстве нет данных о том, насколько часто в Бердске и по области в целом подопечные столь щедро вознаграждают соцработников. Это объясняется тем, что такие вопросы относятся к сфере гражданско-правовых отношений. А родным Валентины Стакановой советуют обратиться в суд, если они не согласны с завещанием покойной.

Как сегодня, 10 марта, рассказала подруга умершей 8 лет назад дочери Валентины Андреевны Галина Шкорупская, зять пожилой бердчанки из Краснодара готовится к тяжбе с благодетельницей тещи.

— Мы с ним говорили, он сказал, что сделал в Бердск запрос на свидетельство о смерти, в Новокузнецк сделал запрос, что у жены фамилия была до свадьбы другая. Он нанял юриста, говорит, как соберет все документы, приедет в суд подавать. Он покупал дом теще и тестю, а его снесли и взамен дали им квартиру. Наталья сказала, что продавать ее не собирается, да и не сможет, пока полгода не пройдет, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Галина Александровна.

Напомним, в последние годы Валентина Стаканова в Бердске жила одна. Она пережила и любимого супруга, и двоих детей — сына и дочь. У нее остались зять, невестка, трое внуков и другая родня, но все живут далеко. На похороны старушки они не приехали.

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Старушка перед смертью отдала квартиру сотработнику в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [15:35]

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