В Госдуме ожидают роста тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) после перехода на новые схемы обращения с отходами. В Минстрое заявляют: стоимость услуги вырастет только для тех населенных пунктов, где ранее за вывоз ТКО не платили. Однако, по экспертным оценкам, тариф в ЦФО может вырасти с 130 руб. до 2 тыс. руб. за тонну, а для регионов, где мусор будут направлять на мусоросжигательные заводы,— до 10–12 тыс. руб. за тонну в год. При этом после запуска мусоросжигательных ТЭС повышение цен затронет и потребителей электроэнергии.

«Рост тарифов за вывоз ТКО будет просто исходя из логики закона: по новым схемам обращения с отходами уменьшается количество полигонов, они становятся крупнее — это приводит к увеличению транспортного расстояния (от населенного пункта до полигона),— говорит заместитель главы комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Владимир Панов.— Вторая причина повышения тарифов — инвестиционная составляющая. Предполагается, что будет создан новый механизм утилизации с сортировкой и переработкой отходов». В Госдуме сетуют на отсутствие информации о переходе на новые схемы обращения с отходами — в частности, на их раздельный сбор и утилизацию. В Минприроды на запрос “Ъ” ответили, что не занимаются тарифами, хотя министерство и выступает вместе с Минстроем соисполнителем при переходе на новую систему утилизации мусора. Почему условия конкурсов на мусоросжигательные ТЭС смягчили, но не сильно

В Минстрое отрицают вероятность роста тарифов для населения в целом, отмечая, что в муниципалитетах, где ранее не платили за вывоз ТКО, за него придется платить. «Конечно, в таком случае при переходе с серой схемы на цивилизованный рынок стоимость услуги может вырасти»,— говорит замминистра Андрей Чибис. В ФАС, утверждающей методику расчета тарифов, не смогли прокомментировать их возможный рост

Эксперты же говорят об обратном. «У нас пока никто из субъектов не перешел на новые схемы обращения с отходами, но тарифы уже меняются,— заявила председатель президиума Координационного совета по обращения с отходами Альбина Дударева.— Например, в Костроме ввели в эксплуатацию новый полигон — и регулируемая часть платы, то есть тариф за вывоз отходов, выросла до 700 руб. в год за тонну». При переходе на новые схемы обращения с отходами она ожидает максимального роста тарифа для пользователей Центрального федерального округа (ЦФО) — он может вырасти с 130 руб. до 2 тыс. руб. за тонну в год при расчетной норме накопления 250–400 кг отходов в год на человека. Впрочем, госпожа Дударева отмечает, что впоследствии «при масштабном переходе на вторичную переработку и дальнейшую продажу вторсырья тарифы для населения вновь могут снизиться». Еще одну проблему — влияния на рост тарифов увеличения расстояния вывоза мусора за счет укрупнения полигонов — эксперты предлагают решать за счет перехода на железнодорожную транспортировку отходов. Как к борьбе с мусоросжигательными заводами привлекли СПЧ

Иная ситуация в регионах, где будут запущены пять мусоросжигательных ТЭС (нацпроект «Чистая страна» предполагает их строительство в Московской области и Татарстане). В них после завершения строительства тариф может вырасти до 10–12 тыс. руб. за тонну в год — также с нынешних 130 руб. «Кроме роста этого тарифа мы получим воздействие и на рынок электроэнергии»,— добавляет госпожа Дударева. По оценке Натальи Пороховой из АКРА, запуск мусоросжигательных ТЭС поднимет энергетические тарифы для потребителей Московской области (с учетом Москвы) и Татарстана на 4%, схожую оценку ранее называли и в госкорпорации «Ростех» — подрядчике проекта. По оценкам комитета Госдумы по экологии и окружающей среде, полученным на основе выборочных прогнозов регионов (без учета Московского региона и Татарстана), рост платы за коммунальные услуги после перехода к новым схемам обращения с отходами, который возможен уже в этом году, составит 5–14%.

Напомним, правительство с 2012 года пытается реализовать идею президента Владимира Путина об ограничении роста тарифов ЖКХ уровнем инфляции. Однако в 2017 году инфляция в России может оказаться ниже 4% — в этой ситуация реализация инициатив Белого дома по решению проблемы отходов вновь отложит ограничение роста коммунальных тарифов на неопределенный срок, а это, как и рост энерготарифов, впоследствии скажется и на темпах роста потребительских цен.

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