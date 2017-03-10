Интервью Алексея Навального, в котором он не исключил сотрудничества с коммунистами на выборах мэра Москвы, стало одним из самых обсуждаемых столичной либеральной публикой событий недели. Обозреватель «Коммерсантъ FM» Станислав Кучер считает, что, несмотря на статус осужденного, политик уверенно идет к своей цели.

Когда Алексей Навальный объявил о своем намерении баллотироваться в президенты, я в нашем эфире заметил, что это хорошая новость для всех, вне зависимости от отношения к Навальному. Одной из причин я назвал тот факт, что его предвыборная активность неизбежно оживит нашу порядком заплесневевшую политическую реальность и будет создавать поводы для дискуссий на самые разные темы.

Именно это и происходит. Навальный не дает скучать никому. Только за последний месяц он трижды оказывался в центре внимания увлеченной политикой публики и дал повод для споров сразу на несколько актуальных и для него лично, и для общества тем. После очередного приговора в Кирове в эфирах всех «радиостанций Советского Союза», я уж молчу о соцсетях, политологи, и юристы, и правозащитники, и чиновники часами спорили о том, имеет ли право осужденный участвовать в гонке за высший пост в государстве российском. Чему следовать — закону о выборах президента или Конституции, запрещающей баллотироваться только умалишенным со справкой и отбывающим срок в местах не столь отдаленных? Понятно, что ответ оказался подвешенным в воздухе, видимо, до решения гаранта той самой Конституции. Но важный вопрос поставлен, и это плюс.

Скандал вокруг очередного, собравшего в интернете уже около 9 млн просмотров блокбастера ФБК заставил народ обсуждать сразу несколько занятных тем, и это помимо собственно его содержания. Что такое расследовательская журналистика? Насколько зависимой от интриг во власти она может быть? «Расчехлился» ли Навальный как чей-то политический проект, или, напротив, подтвердил свою оппозиционность? Если он проект, то чей? Может ли политик в принципе быть независимым в своем движении наверх от кого-то, помимо своих избирателей? Должны ли СМИ освещать такие скандалы, если они считают их результатом политического заказа? Вне зависимости от генезиса, история стала настолько обсуждаемой, что, как мне показалось, мимо нее не прошел даже всенародно любимый «Прожекторперисхилтон» на самом «Первом канале». Кому-то было грустно, кому-то смешно, но никому точно не было скучно.

И вот новый поворот. Интервью Навального в Уфе, искажающий суть его слов, но «кликабельный», заголовок на сайте РБК, и обороты набирает вечная, но особенно волнующая новое поколение политиков тема — может ли политик сотрудничать хоть с чертом ради решения благой задачи. Этой действительно вечно актуальной для человечества теме, которая на самом деле формулируется проще — оправдывает ли цель средства — я, видимо, посвящу еще не одну реплику. Инфоповодов, уверен, будет много.

Помимо нее, у каждого появился повод подумать о своем: о различии между сталинистами и коммунистами, об идеальном образе московского мэра, о профессионализме и этике СМИ, привлекающих народ броскими заголовками, о разборчивости и осознанности самого народа, которым, ага, еще раз откроем Америку, так легко манипулировать с помощью кликабельных хедлайнов.

«Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель — на следующее поколение», — не удержусь от соблазна процитировать одну из моих любимых цитат Черчилля. Я не духовник Навального и не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, чего он хочет на самом деле: изменить страну, получить власть, вытащить из тюрьмы брата, просто прожить яркую жизнь или все это вместе взятое.

Но две вещи ему точно удались с момента объявления о намерении побороться с Путиным: увеличить свою узнаваемость в масштабах страны и, как минимум, создать ощущение возрождения в России публичной политики. Неплохой результат для человека, которого еще несколько лет назад представители власти снисходительно называли мелким провокатором из интернета.

Если так и дальше дело пойдет, я не удивлюсь, если осенью мы увидим Алексея в федеральном телеэфире — и уже не в «Анатомии протеста», а, как вариант, гостем в том же «Прожектореперисхилтон».

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