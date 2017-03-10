Компания «СтройСервис» готова снять перила с лестниц и узел учета теплоэнергии в детском саду №22 «Тополек» в Бердске, если не получит деньги за их установку. Оплату дополнительных ремонтных работ фирма ждет почти пять лет. В «СтройСервисе» предполагают, что деньги за их труд утекли в чужой карман.

Попросили по-человечески

В 2012 году компания «СтройСервис» выиграла аукцион на выполнение работ по реконструкции детского сада «Тополек» по ул. К. Маркса, 29/1. Сумма контракта составила 20 млн рублей. Уже в марте 2013 года «Тополек» должен был уже распахнуть свои двери для малышей. Но когда основные работы подходили к концу, выяснилось, что в первоначальных сметах не было учтено несколько важных моментов: ремонт лестничных маршей, установка кабинок в санузлах, установка дверей и монтаж узла учета тепловой энергии. Это выходило за рамки контракта, но без этих работ садик открываться не мог.

- Нас сильно просили все это выполнить: заведующая садиком, начальник управления образования Яковлев, представители УКС Егошин и Антонов, Гриднев (вице-мэр по соцвопросам — прим. ред.). Им надо было открыть сад, чтобы дети туда пошли. Они просили нас устно, по-человечески. Мол, вот в новом бюджете мы средства на все выделим. Говорили, сессию депутатов проведем и с вами будут подписаны все договоры, все работы оплатят, — рассказал директор «СтройСервиса» Константин Казачок.

Застройщик чиновникам поверил и выполнил необходимые работы за свой счет. На установку узла учета, замену ограждающих конструкций на лестницах и ряд других работ ушло 748 тыс. рублей. Об этом свидетельствует договор подряда, заключенный между садиком и «СтройСервисом», который, правда, не подписан руководством «Тополька». Есть и локальные сметы на дополнительные работы: их подлинность, как и факт самих работ, проверены и подтверждены экспертизами.

Как и было запланировано, детский сад открыли в срок — 26 марта 2013 года. И «СтройСервис» стал спокойно ожидать свои 748 тысяч (20 млн рублей в рамках контракта подрядчик получил без проблем).

Деньги не дошли до получателя?

Но в апреле 2013-го по подозрению во взяточничестве арестовали главу Бердска Илью Потапова. И в администрации начался настоящий хаос. Ответственные лица, обещавшие «СтройСервису» рассчитаться за допработы, один за другим покинули свои посты. Сначала начальник УО Андрей Яковлев, позже — вице-мэр по соцвопросам Сергей Гриднев. Впрочем, перед уходом Гриднев провел совещание по вопросу «устранения невыполненных работ в детсаду «Тополек». Он дал поручение проверить сметы. До 22 июля 2013 года с подрядчиком должны были наконец-то рассчитаться. Правда, это не отражено в протоколе совещания. Казачок говорит, что дата была оговорена устно.

- Мы просили: договор подпишите. Директор детсада Ирина Демина стояла стеной: без выделенных ассигнований она подписывать его не будет. Мы объясняли: но мы же работы выполнили, вы нам хоть соглашение какое-то сделайте — с отсрочкой или с рассрочкой, мы же не звери. Гарантируйте, что оплата будет. Но никто ничего не подписал, — вспоминают в «СтройСервисе».

В июле того же года начальником УО становится Наталья Ким, которая, по словам застройщика, вообще никак не занималась ситуацией с «Топольком». Но «СтройСервис» ждал, что администрация все-таки выполнит обещание. К тому же мэрия выпустила постановление о выделении субсидий «Топольку».

- Саду выделялись деньги — 3 млн рублей. Из них два пункта — четко по нашим сметам.

Действительно, если сравнить два документа — постановление и сметы застройщика — то суммы совпадают.

- Как мы понимаем, садику дали денег, чтобы рассчитаться с нами, — делают вывод в «СтройСервисе».

Но деньги так и не дошли до подрядчика. А летом 2013-го в офис «СтройСервиса» нагрянули силовики и изъяли компьютеры и документы. Казачок утверждает, что в это время со стороны руководства «Тополька» и администрации звучали намеки о возможном уголовном деле в отношении застройщика о хищении 590 тыс. рублей. Вопрос оплаты при этом «заморозили», ожидая развязки доследственной проверки.

Но следователи не нашли ничего преступного в действиях «СтройСервиса». И проверку закрыли.

- Следствие провело несколько строительных экспертиз, и все они показали, что нам еще и должны. Нам не говорили, по чьей инициативе организовали проверку.

Была растрата?

Все это время вопрос с оплатой допработ никак не решался. Устные вопросы «СтройСервиса» о сроках перечисления денег в администрации игнорировали. Не отвечали в мэрии и на письменные запросы. Застройщику ничего не оставалось делать, как обратиться в арбитражный суд.

Процесс «СтройСервис» проиграл, так как договор между садиком и фирмой не был подписан второй стороной. Компания просто не смогла требовать компенсацию за неоплаченные работы, так как документально они не были согласованы с заказчиком. Сейчас «СтройСервис» намерен обратиться в суд повторно.

Кроме того, Константин Казачок обратился в полицию с заявлением на Ирину Демину. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями МВД уже усмотрел в ее действиях признаки преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 160 УК РФ — растрата в особо крупном размере. По данным «Курьер. Среда. Бердск», следствие до сих пор ведется. Правоохранители ждут результаты строительной экспертизы, которая может занять месяцы, а то и годы.

Имущество вернут назад

Так как «СтройСервису» необходимы деньги за ремонт на погашение кредитов (которые он, к слову, брал, чтобы сдать садик в срок), он решил снять установленное имущество. Уведомление об этом уже направлено в «Тополек». Затребован беспрепятственный доступ в садик. Заведующая категорически против, ведь это приведет к остановке работы инженерных систем и деятельности учреждения в целом.

- Самовольные действия с вашей стороны по вторжению на территорию детсада с целью проведения демонтажа конструкций и оборудования будут расценены как несанкционированные и общественно опасные, — предупредила Демина в ответном письме.

В разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Михайловна подтвердила свою позицию:

- Скажите, как вы представляете себе, если в детском саду сейчас теплоузел демонтировать? 169 воспитанников останутся без детского сада, это однозначно.

По словам Деминой, такая позиция согласована с управлением образования.

Теперь «СтройСервис» через суд готов добиваться демонтажа имущества. Тем более, что в предыдущем судебном процессе подтверждено: работы проводили именно они.

- Если они будут подавать в суд и на это, то пусть будет суд, тогда дождемся суда, — говорит Ирина Демина.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» направит запрос в администрацию Бердска. Позицию чиновников мы опубликуем в ближайшее время.

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