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Рады чемпионату мира по футболу-2018 россияне

Интерес жителей России к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку конфедераций 2017 года растет в связи с подготовкой страны к турнирам. Об этом сообщает пресс-служба компании Nielsen по результатам собственного исследования.

Как показало исследование, 94% россиян знают о чемпионатах мира по футболу, из них 74% признались, что они воодушевлены перспективой проведения матчей в стране. Вместе с тем данные среди респондентов из городов, которые примут матчи ЧМ-2018, разнятся. Наиболее высокая осведомленность о событии в целом отмечается в Самаре (99% среди респондентов исследования) и Нижнем Новгороде (98%), за ними следуют Казань, Екатеринбург и Волгоград (по 97%). Наибольшее количество респондентов, воодушевленных предстоящими в стране играми, отмечено в Ростове-на-Дону (92%) и Калининграде (90%).

Также сообщается, что в России бренд чемпионата мира становится все более узнаваемым, его официальная эмблема воспринимается все более благосклонно. Узнаваемость и привлекательность символа ЧМ-2018 среди россиян значительно возросли за последний год. В начале 2015 года 61% знали, как выглядит официальная эмблема турнира, в то время как сегодня их доля составляет 71%.

Тенденция роста интереса также прослеживается и к Кубку конфедераций — 2017. В 2016 году 50% россиян из числа осведомленных о турнире назвали идею проведения события в стране привлекательной, в то время как в 2015 году таковых было 47%, при этом ожидается, что рост показателей продолжится вплоть до старта соревнований 17 июня 2017 года. В отношении чемпионата мира — 2018 тенденция еще более очевидна: в январе 2015 года идея проведения события импонировала 68% россиянам, в 2016 году их число выросло до 75%.

Согласно исследованию, 78% респондентов считают, что Россия хорошо справится с проведением чемпионата мира, 69% уверены, что для страны организация события будет иметь долгосрочный позитивный эффект, и 72% считают, что в перспективе проведение соревнования в России усилит бренд страны за границей.

Матчи Кубка конфедераций примут Москва, Санкт- Петербург, Казань и Сочи, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

Источник: ТАСС

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Рады чемпионату мира по футболу-2018 россияне

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [13:55]

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