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Бомжи моются и спят в расселенных квартирах аварийного барака в центре Бердска

Продолжают жить в неприятном соседстве с бомжами жители аварийной двухэтажки по ул. Кирова в Бердске. В доме № 3, который должны были снести еще летом 2016 года, остаются три семьи. Они отказались покидать прежнее жилье и перебираться в микрорайон Белокаменный. Как сегодня, 10 марта, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» последние обитатели ветхого дома, власть так и не решила вопрос с нежеланными гостями пустых квартир.

Напомним, после жалоб жителей глава Бердска Евгений Шестернин в понедельник, 6 марта, поручил коммунальщикам чаще наведываться по проблемному адресу и обесточить пустые квартиры. В тот день к ним в дом действительно пришла комиссия из управления ЖКХ, говорят несостоявшиеся переселенцы. «Решили на дверь ставить замок. До сих пор стоит все раскрыто, все разбито», — говорит жительница дома Надежда Жуковец.

Во втором подъезде живет только Надежда Павловна. Пенсионерку пугают шум воды, разговоры и пьяные посиделки за дверями пустующих квартир. Бродяги облюбовали покинутые стены и, хотя коммунальщики заколачивают двери, они легко устраняют преграды. Чуть больше недели назад, говорит Жуковец, они попытались вытащить электроплиту, за ненадобностью оставленную бывшими соседями. Но полиция не дала воришкам поживиться бесхозным добром.

— Если раньше я могла выйти на улицу вечером, погулять, вокруг дома пройтись, то сейчас я боюсь. Стоит открытая дверь: зайдешь в подъезд и не знаешь, кто там стоит, кто у тебя за спиной находится. Как так — еженедельно они заколачивают двери? Да никто молотком не стукнул ни разу, — возмущается жительница ветхого дома. — Вчера повела собаку, слышу — вода шуршит. Заходить туда одна я боюсь.

В муниципальной управляющей компании «ЖКХ», которая должна следить за домом № 3 на Кирова разводят руками: «Делаем все возможное». По словам директор Андрея Гусева, управление ЖКХ поручает домоуправлению закрыть доступ к пустующим квартирам и даже само порой выполняет эту работу, но надолго этих усилий не хватает.

— Администрация в эти выходные объезд делала, в том числе и на этот дом выезжала. Мы периодически выезжаем, заколачиваем двери — все ломают. Но мы полицейскую функцию на себя брать не будем, — говорит Андрей Борисович.

Когда именно сотрудники УК «ЖКХ» в последний раз посещали аварийный дом, директор сказать затруднился. Тем, кто остается под ветхой крышей остается надеяться, что власть найдет способ изгнать незваных гостей.

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Бомжи моются и спят в расселенных квартирах аварийного барака в центре Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [13:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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