В прошлом году российский бизнес заработал более 11 трлн руб. Помогло увеличение экспорта и развитие импортозамещения на фоне относительно слабого рубля. Однако тратить эти деньги на инвестиции в основной капитал компании не спешат, а погашают внешние долги и делают выплаты акционерам.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) российских компаний (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, государственных и муниципальных учреждений) составил в прошлом году 11,6 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В прошлом году бизнес заработал на 37,9% больше, чем в 2015 году.

В этом году компании даже в январе смогли заработать 352 млрд руб., тогда как в 2015 году в этом месяце компании получили убыток в размере 224 млрд руб.

Стоит отметить, что по объему прибыли на первом месте не добыча полезных ископаемых (она только третья с 2,2 трлн руб.), а обрабатывающий сектор с 3,2 трлн руб. и оптовая и розничная торговля — 2,3 трлн руб. При этом по сравнению с прошлым годом в добыче в целом прибыль снизилась на 21,7%, а в сегменте топливно-энергетических полезных ископаемых — на 40%.

Эксперты отмечают, что зарабатывать обрабатывающему сектору в значительной степени помогает отложенный эффект от девальвации рубля.

«Девальвация сильно стимулировала развитие российского экспорта. В 2016 году как таковой девальвации не было, но мы продолжаем ощущать следствие девальвации, объемы экспорта российских компаний растут. В какой-то степени сыграл рост импортозамещения», — комментирует замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.

Однако бизнес боится тратить заработанные деньги на инвестиции, как того хочет правительство.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в прошлом году достигли 14,6 трлн руб., их объем в реальном выражении снизился на 0,9%.

На депозитах в банках компании также не размещают свои деньги. По данным Банка России, объем рублевых депозитов юрлиц на счетах в российских банках на 1 февраля этого года составил 7,2 трлн руб., в валюте (в пересчете на рубли) — 4,4 трлн руб. Год назад было 6,7 трлн руб. на рублевых депозитах и 6,1 трлн руб. на валютных.

«Средства компаний на банковских депозитах в прошлом году сокращались. Разве что на рублевых депозитах наблюдался небольшой прирост, а сокращение валютных депозитов компаний объясняется выплатами по внешним долгам», — отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По мнению эксперта, в значительной степени средства, которые компании зарабатывают, идут на дивидендные выплаты, а также на снижение долговой нагрузки. «В прошлом году мы видели сокращение кредитования компаний, поэтому компании тратят деньги на сокращение долговой нагрузки», — отмечает Орлова. Так, например, кредитование малого и среднего бизнеса в прошлом году упало на 3%. В целом же, по данным ЦБ, кредитование нефинансового сектора в 2016 году упало на 3,6%.

Большую часть заработанной прибыли компаниям приходится направлять на выплаты по внешним долгам.

«Перекредитоваться компаниям сейчас очень сложно, мало кто получает такую возможность. В прошлом году примерно 25% компаний смогли перекредитоваться, в основном им приходилось направлять свои средства на это», — отмечает Валерий Миронов.

По данным Центробанка, в первом и во втором кварталах 2017 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет $20,2 млрд и $17,2 млрд соответственно. Фактические платежи, вероятнее всего, будут меньше — $15,2 млрд в первом квартале и $13,8 млрд во втором. Остаток суммы приходится на внутригрупповые платежи, которые, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования, отмечает регулятор.

Компании платят по долгам, но не осуществляют инвестиции, поскольку пока не понимают, какой будет экономическая и фискальная политика правительства в среднесрочной перспективе.

Согласно февральскому опросу Росстата, среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей предприятий, рост производства, преобладают неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке и высокий уровень налогообложения.

О необходимости снизить уровень неопределенности в экономике постоянно говорит глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Он даже полагает, что снижение неопределенности уже началось и это позволяет экономике чувствовать себя спокойнее.

«У нас идет некоторый восстановительный рост, заканчивается период кризисный — с одной стороны. С другой стороны, сильно снижается уровень неопределенности в экономике,

отсутствие резких шагов со стороны властей — все это позволит экономике дышать более спокойно, больше инвестировать и больше расти», — заявлял Орешкин на недавнем инвестфоруме в Сочи.

Министр поделился результатами опроса предпринимателей. «Снижается число тех, кто говорит о неопределенности экономической ситуации как о главной проблеме, — с 55 пунктов в декабре 2016 года до 47 в январе 2017-го», — уточнил глава Минэкономразвития.

Впрочем, пока невозможно судить, является ли это тенденцией или разовым статистическим отклонением. В любом случае, уровень неопределенности будет оставаться крайне высоким, пока власть, включая Минэкономразвития, не определится с основными положениями своей экономической политики на ближайшие шесть лет.

Источник: Газета.ру

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