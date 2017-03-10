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Заявить об экологических проблемах города и региона могут жители Бердска

Жителей Новосибирской области приглашают принять участие в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие». Основная задача проекта – выявление реализованных идей, имеющих практическое применение в области формирования и развития экологической культуры населения РФ. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды региона сегодня, 10 марта.

Руководитель департамента Юрий Марченко отметил, что в Новосибирской области уже отмечен немалый положительный опыт формирования экологической культуры населения. «С 2013 года для жителей региона успешно реализуется проект «Зелены школы Новосибирской области», с 2015 года – проекты «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы», которые являются первым этапом общего процесса формирования экологической культуры для подрастающего поколения. Также проходит обучение по программе «Общественных инспекторов по охране природы» и ряд других мероприятий экологического просвещения», – подчеркнул он.

Международный проект «Экологическая культура. Мир и согласие» реализуется по направлениям «Экологическое образование», «Экологическое воспитание и просвещение», «Сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов», «Экологическая культура в промышленности и энергетике», «Средства массовой информации и экологическая культура», «Экология здоровья», «Экологическая культура социальных инициатив».

Заявки на участие принимаются до 31 марта 2017 года включительно. Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете по телефонам: +7 (495) 932-61-63, +7 (915) 305-73-14, а также на сайте Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского и по электронной почте kuznetsova@vernadsky.ru.

Итогом международного проекта станет распространение положительного экологического опыта в регионы Российской Федерации, средствах массовой информации, награждение авторов практически значимых проектов в области экологической культуры дипломом и памятным призом, издание специального информационного бюллетеня об участниках проекта. В результате реализации проекта планируется проведение международного фестиваля «Экологическая культура. Мир и Согласие», в рамках которого предусмотрены работа выставки и презентация проектов в области развития экологической культуры.

«Курьер. Среда. Бердск» в Год экологии, под эгидой которого проходит 2017-й, тоже уделит этой теме особое внимание. Предлагаем нашим читателям сообщать в редакцию об экологических проблемах, имеющихся или возникающих на территории Бердска. Мы обязательно отреагируем.

Звоните в «Курьер. Среда. Бердск» по тел. 8(383-41) 3-00-10, пишите: bkurer@mail.ru.

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Заявить об экологических проблемах города и региона могут жители Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [12:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 54%

10 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 44%, облачность: 81%

11 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 77%

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