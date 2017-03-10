Вечер памяти, посвященный 75-летию народного артиста Владлена Бирюкова, прошел 9 марта в Городском доме культуры Бердска. На встречу собрались бердчане, которые были знакомы с актером, коллеги-артисты из театра «Красный факел», приехали из Москвы дочь Бирюкова Надежда Зварыкина и первая супруга Людмила Колесникова. Здесь были и просто поклонники таланта Владлена Бирюкова.

На вечере демонстрировали отрывки из фильма «Вечный зов», где Владлен Бирюков сыграл роль Якова Алейникова, а также из документального кино о жизни и творчестве знаменитого земляка «Приближение».

Зрители, затаив дыхание, слушали воспоминания об актере его коллег и родных.

Автор видео Галина Панчева

Коллега актера по театру «Красный факел» Валентина Широнина утверждает, что жизнь и судьба очень много воздала Владлену Бирюкову за его труд. Он был награжден большим количеством разных наград и поощрений. И в то же время он прожил довольно трудную жизнь, которой жила вся страна. Он снимался в кино много и успешно. Но особенным его отношение было к театру «Красный факел».

— Он был и в художественном совете, и занимал разные должности помимо актерской работы. Его волновало, как развивается театр. И относился к этому очень страстно и болезненно. Буквально рвал свои душу и сердце. Он вообще переживал за все, что происходило в стране. В 90-е годы, когда по восемь месяцев нам не платили зарплату, и денег не было, Владлен Егорович вместе с друзьями сделал маленькие брошюрки с призывом голосовать за него в горсовет. Развешивали их на домах. И он победил, хотя было много кандидатов в депутаты. И здесь он принимал активное участие. Вообще он был весомым, значимым человеком. Входит человек и как-то чувствуется его энергия, его какая-то позиция. Все невольно замолкали. И когда он говорил, всегда к нему прислушивались. Его побаивались. Говорил остро, невзирая на лица, и крыл, как он считал нужным. Очень не хватает его. Особенно нашему поколению, — говорит Валентина Широнина.

Автор видео Галина Панчева

Первая жена народного артиста Людмила Колесникова прожила с ним 23 года. Познакомились они в пионерском лагере, когда она уже работала на студии. Как только его увидела, так сразу и влюбилась, признается Людмила Александровна. Некоторое время встречались. И 1 февраля 1964 года расписались.

— Жизнь начинали с нуля. Владлен учился на втором курсе. Стипендия — 19 рублей. Но я работала. Никогда не гнались за какими-то шубами, золотом и прочим. Старались куда-то съездить каждое лето. Жили сложно, трудно, ведь человек он был непростой. Но самое главное — он всегда был честен. То что мы расстались, так бывает. Ведь даже металл устает. Но мы решили, что останемся друзьями. Так и произошло. Мы постоянно общались. Если была премьера, он меня приглашал. Вместе встречали Надюшку, когда та прилетала из Москвы. И уже когда я уехала к дочери в столицу, он навещал нас, — вспоминает Людмила Александровна.

Первая жена Владлена Бирюкова рассказала, как его выбрали на роль Якова Алейникова. Именно на эту роль долго не могли найти кандидатуру. Театр был на гастролях в Уфе. Краснопольский и Усков (режиссеры фильма «Вечный зов», — прим. ред.) приехали посмотреть актеров. Зашли в буфет и увидели, как Влад ест. Раз он так здорово ест, значит также здорово будет работать, решили они тогда.

С большой теплотой Людмила Колесникова вспоминает о Владлене Бирюкове:

— Он был очень добрым. Любил дарить подарки. С гастролей никогда не приезжал с пустыми руками. Был «рукастым». Все в доме делал своими руками. Обладал прекрасным вкусом.

Дочь актера Надежда Зварыкина отметила, что ее отец был строгим, но справедливым. Воспитывал в любви, но мог поставить и в угол. Очень любил внуков.

— Не хватает мне его. Он всегда старался первым поздравить с Новым годом, с днем рождения. А разница с Москвой во времени немалая. Было такое ощущение, что он сидел рядом с телефоном и высчитывал минуты, чтобы позвонить ровно в 6.00, — рассказывает дочь актера.

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