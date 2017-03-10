Складирование снега в лесу Бердска зафиксировали административно-техническая инспекция и чиновники администрации. Нелегальный снегоотвал с комьями грязного снега и грунта образовался на территории, арендованной индивидуальным предпринимателем Виктором Голубевым, в районе парка отдыха «Зеленый остров».

— Начали поступать обращения граждан о несанкционированной свалке снега в месте отдыха. Мы сделали объезд. Был крайне поражен и сам зафиксировал: вереница из четырех КамАЗов возит снег и грунт на землю, отданной в аренду ИП Голубеву, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» мэр Евгений Шестернин, который лично убедился в появлении самовольного снегоотвала.

Автор видео Ксения Горелова

Как удалось выяснить чиновникам,складируют в лесу снег и землю со строительной площадки в микрорайоне «Серебряный бор», где Голубев строит трехэтажные дома, а также с территории спорткомплекса «Вега», который тоже принадлежит Голубеву. И все это — в рекреационной зоне, да еще и рядом с Обским водохранилищем. Этот участок пока не освоен. Это просто лес на берегу моря, огороженный забором.

— Мы проводим проверку, собираем весь доказательный материал. Во-первых, будем принимать решение по нарушению правил благоустройство, так как это озелененная территория и водоохранная зона. Мы уже нашли основания для административного протокола. А учитывая, что там непонятно какой снег и земля, мы направим материалы в Росприроднадзор, — отметил начальник АТИ Бердска Павел Дятлов.

Не исключено, что при таянии снега в Обское море попадут мусор и земля, тем самым загрязнив воду. В бердской администрации надеются, что федеральные службы проведут свою проверку и обяжут ответственных лиц прекратить складирование снега и земли в зоне отдыха. А пока АТИ выслала Голубеву уведомление с требованием провести очистку и рекультивацию земли, а снег впредь вывозить на законные снегоотвалы, коих в Бердске целых три. Если требования АТИ и федеральных структур будут проигнорированы, то в администрации готовы рассмотреть в том числе возможность расторжения договора аренды с Голубевым.

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» побывал сегодня, 10 марта, на месте незаконного снегоотвала. На камеру удалось заснять, как грузовик со снегом въезжает в лес. Там же работает трактор, который разравнивает и сдвигает снежно-земляные комья. Водитель КамАза пояснил, что работает первый день, снег и грунт он возит из микрорайона «Серебряный бор». Павел Дятлов указал шоферу на незаконность его действий, после чего грузовик развернулся и уехал из леса. Но не исключено, что машина вновь вернется и вывалит снег на то же место. АТИ, к сожалению, не может круглосуточно дежурить на этом месте.

Главный инженер ИП Голубева — Владимир Белов пояснил «Курьер. Среда. Бердск», что на на земле возле «Зеленого острова» складируют только грунт:

— Вы там побывайте и посмотрите! Снег никто не вывозит! Мы вывозим туда грунт для обратной засыпки котлованов. В любом случае это наша арендная площадка, — подчеркнул Владимир Валентинович.

На слова корреспондента о том, что АТИ считает такие действия нарушением, Белов ответил: «ну, пусть пишут, и посмотрим, нарушение это или нет».

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