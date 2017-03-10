Пристрастие к употреблению алкоголя может стать результатом нарушений в работе «гормона радости» — дофамина. Об этом сообщает RT со ссылкой на совместные исследования Высшей школы экономики, нижегородского Института прикладной физики РАН, Высшей нормальной школы (Франция) и Университета Индианы (США).

Алкоголь препятствует нормальному функционированию нейронов, вырабатывающих дофамин, переизбыток которого приводит к закреплению привычек — как положительных, так и отрицательных. Среди них, в частности, может оказаться и пристрастие к спиртному.

При употреблении алкогольных напитков дофамин воздействует на «центр удовлетворения» нервной системы, заставляя человека с нетерпением ожидать следующей «дозы» спиртного и получать удовольствие от процесса его употребления.

Как отмечают ученые, результаты этого исследования открывают больше возможностей для лечения алкоголизма: восстановление баланса дофамина в организме поможет человеку адекватно реагировать на внешние стимулы и быстрее избавиться от зависимости.

Источник: РИА Новости

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