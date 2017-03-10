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Богослужения перевели на ежедневный режим в православном храме Бердска

Приобщиться к религиозным таинствам православные бердчане теперь могут в любой день недели. Ежедневные богослужения ввели с начала Великого поста, с 27 февраля, в бердском соборе во имя Преображения Господня, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» его священник Павел Плотников.

— Такого не было никогда в Бердске. Раньше службы проходили только по особым дням: по праздникам и по воскресеньям, — отметил батюшка.

Как пояснил отец Павел, такое новшество, прежде всего, связано со статусом храма. Преображенский — второй кафедральный собор в епархии, а первый, Вознесенский, находится в Новосибирске. Кроме того, чтобы проводить службы каждый день, в штате церкви должно быть хотя бы три священника. Сейчас в главном бердском храме трудятся отец Павел и два отца Димитрия. Настоятелем официально считается владыка, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. А отец Георгий (Пивоваров), который в январе 2017 года сменил  отца Василия (Бирюкова), считается его помощником. Ему для богослужений отведен главный для православных день недели — воскресенье, но порой он встречается с паствой и в один из будней. Богомолья помощник настоятеля проводит, когда в плотном графике находится время: сейчас отец Георгий занят благочинием, работой в воскресной школе и прочими административными заботами.

В день в Преображенском соборе проходят две службы: утренняя начинается в 8.00, а вечерняя — в 17.00. По словам работницы храма, рабочие дни все-таки сказываются на количестве прихожан. Например, сегодня, 10 марта, раннюю службу посетили чуть более десятка человек. Самым востребованным для совместных молитв днем у бердчан по-прежнему остается воскресенье.

— В выходные дни всегда намного больше людей. В воскресенье и младенчиков стараются причастить, и деток много приходит. В субботу тоже много прихожан, — говорят в Преображенском соборе.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» отец Павел, ежедневные службы в храме не закончатся с последним днем Великого поста. В таком режиме собор во имя Преображения Господня отныне планирует работать всегда.

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Богослужения перевели на ежедневный режим в православном храме Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [11:45]

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