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Копить на пенсию призывает россиян Минэкономразвитие

Минэкономразвития придумало, как простимулировать россиян самим копить себе на пенсию. В министерстве обсуждают идею снизить НДФЛ тем, кто решил больше отчислять на пенсию с зарплаты, и поднять ставку тем, кто этого не хочет делать

О том, что Минэкономразвитие обсуждает идею, которая будет стимулировать россиян откладывать на пенсию самостоятельно, пишет РБК.

По информации собеседников, министерство обсуждает возможность повышать или снижать ставку НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Так, согласно идее Минэкономразвития, если человек решит откладывать на пенсию 10% своей зарплаты, то и ставка НДФЛ у него будет – 10%. Если же он не захочет откладывать на пенсию, то ставку НДФЛ для него вырастет до 15%. 13%-ная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.

​Пока, как отмечают собеседники газеты, идея обсуждается лишь внутри министерства, расчеты – не окончательные.

Один из чиновников сообщил, что идея Минэкономразвития нравится первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Однако в самом министерстве об этой не знают. Представитель Шувалова заявил изданию, что официально предложения Минэкономразвития в аппарат первого вице-премьера не поступали.

Представитель Минфина от комментариев отказался. В ЦБ изданию сообщили, что регулятор не знаком с такой инициативой, но заявили о готовности рассмотреть ее в случае поступления.

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Копить на пенсию призывает россиян Минэкономразвитие

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [11:30]

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