Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал РИА Новости, что готов прочитать лекцию для сотрудников Министерства культуры по определению элементов пропаганды гомосексуализма в художественных произведениях, а также сформировать экспертную комиссию с участием звезд кинематографа.

Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что допремьерная проверка фильма Билла Кондона «Красавица и чудовище» не выявила в картине пропаганды гомосексуализма, несмотря на ультраконсервативный подход комиссии по вопросам культуры. В пресс-службе министерства культуры отметили, что фильм выходит в российский прокат с возрастным ограничением 16+. При этом, согласно официальному трейлеру фильма, он разрешается к показу детям от шести лет.

Парламентарий пояснил, что он считает победой тот факт, что экранизации присвоена категория 16+, но «было бы прекрасно, если бы фильму присвоили категорию 18+ и отменили его в широком прокате».

«Я готов лично провести лекцию для сотрудников Минкульта по определению наличия элементов пропаганды гомосексуализма, мистических учений, оккультных в художественных произведениях. При необходимости я готов лично возглавить и сформировать экспертную комиссию, в которую я бы пригласил, например, Ивана Охлобыстина и Мела Гибсона», — сказал собеседник агентства.

Ранее Милонов обратился к Мединскому с просьбой провести допремьерную проверку американского фильма Билла Кондона «Красавица и чудовище» на предмет пропаганды гомосексуализма. В российский прокат фильм должен выйти 16 марта.

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