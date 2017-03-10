Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Региональный оператор займется сбором оплаты за коммуналку в Бердске

На круглом столе по вопросам ЖКХ обсудили будущее касс по приему платежей за коммуналку и текущие проблемы начисления. Директор ГК «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко подчеркнул, что в Бердске невозможно изготовлять единый платежный документ якобы из-за «Новосибирскэнергосбыта», который работает в городе как агент Комбината бытовых услуг. При этом законодательство требует от УК предоставлять собственникам такой документ. В противном случае УК грозит проверка от госжилинспекции и штрафы.

— Пока в Бердске присутствует НЭС, того платежного документа, который требует законодательство, физически не будет. Сложность в том, что начисления осуществляются в одной базе, сбор начисляется в другой базе. База НЭС — это святая святых, закрытая для всех. Соответственно, обмен между базами и формирование единого документа невозможны, — подчеркнул Николай Александрович.

Глава ГЖИ Новосибирска Евгений Пономарев на это отметил, что в Новосибирске начисления производят таким же образом, однако 99% УК это не мешает изготавливать единые платежки. Он удивлен, что в Бердске сложилась такая ситуация.

Слово взяла директор НЭС по сбытовой деятельности Татьяна Семенцова. Она заявила, что выставление платежного документа — обязанность УК. И ей непонятно, почему УК высказывают претензии именно им. Семенцова напомнила: НЭС никогда не формировал платежные документы. Они занимаются приемом платежей.

— УК имеют доступ ко всем лицевым счетам граждан. Платежный документ должен формироваться, исходя из базы по лицевым счетам. Без разницы — кто принимает платежи, — рассказала Семенцова.

Пономарев отметил, что из-за неразберихи с начислениями и сбором государство планирует создать единый расчетно-кассовый центр. Он станет единым оператором по контролю за распределением средств, которое население отдает за ЖКУ.

— В 2018 году, в августе, по проекту федерального закона, должен быть создан единый расчетно-кассовый центр в регионе, определен он должен быть на конкурсной основе. Этот ЕРКЦ будет собирать все деньги всех УК и ресурсовиков, и после этого будет их распределять. То есть, местечковые РКЦ должны будут уйти с рынка. Будет выработана единая форма платежного документа и стоимость оплаты. По сути, это будет тот самый региональный оператор, как по капитальному ремонту. Вот такой посыл законодательства в этом вопросе. Вот вы в Бердске спорите о платежках, а в Оби — о прозрачности системы, в Искитиме есть проблемы… Государству, видимо, все это надоело, и оно хочет взять самое главное на себя — контроль за сбором и расходов средств. То есть, таким образом национализируют второй раз сферу ЖКХ.

Но пока такое решение не принято, в Бердске будут принимать платежи на в кассах РКЦ, и в кассах НЭС, и в УК, и в почтовых отделениях.

Новости smi2.ru

  • УК «Сибирcкий Стандарт» расторгла договор приема платежей в кассах МУП ЕИРКЦ (36)
  • Господа из ЖКХ, возьмите деньги! (13)
  • Шесть тысяч рублей украл воришка из кассы магазина в Бердске (8)
  • Что такое общедомовые нужды? (20)
  • Часами томятся в очередях, чтобы заплатить за услуги ЖКХ, жители Бердска (22)
Региональный оператор займется сбором оплаты за коммуналку в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [10:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:00] 750 тыс. рублей за ремонт в муниципальном детсаду добивается 5 лет застройщ...

[13:55] Рады чемпионату мира по футболу-2018 россияне

[13:40] 127 млн рублей похитили чиновники Минобрнауки

Все новости

[14:00] 750 тыс. рублей за ремонт в муниципальном детсаду добивается 5 лет застройщ...

[13:55] Рады чемпионату мира по футболу-2018 россияне

[13:40] 127 млн рублей похитили чиновники Минобрнауки


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 54%

10 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 44%, облачность: 81%

11 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 77%

12 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: