На круглом столе по вопросам ЖКХ обсудили будущее касс по приему платежей за коммуналку и текущие проблемы начисления. Директор ГК «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко подчеркнул, что в Бердске невозможно изготовлять единый платежный документ якобы из-за «Новосибирскэнергосбыта», который работает в городе как агент Комбината бытовых услуг. При этом законодательство требует от УК предоставлять собственникам такой документ. В противном случае УК грозит проверка от госжилинспекции и штрафы.

— Пока в Бердске присутствует НЭС, того платежного документа, который требует законодательство, физически не будет. Сложность в том, что начисления осуществляются в одной базе, сбор начисляется в другой базе. База НЭС — это святая святых, закрытая для всех. Соответственно, обмен между базами и формирование единого документа невозможны, — подчеркнул Николай Александрович.

Глава ГЖИ Новосибирска Евгений Пономарев на это отметил, что в Новосибирске начисления производят таким же образом, однако 99% УК это не мешает изготавливать единые платежки. Он удивлен, что в Бердске сложилась такая ситуация.

Слово взяла директор НЭС по сбытовой деятельности Татьяна Семенцова. Она заявила, что выставление платежного документа — обязанность УК. И ей непонятно, почему УК высказывают претензии именно им. Семенцова напомнила: НЭС никогда не формировал платежные документы. Они занимаются приемом платежей.

— УК имеют доступ ко всем лицевым счетам граждан. Платежный документ должен формироваться, исходя из базы по лицевым счетам. Без разницы — кто принимает платежи, — рассказала Семенцова.

Пономарев отметил, что из-за неразберихи с начислениями и сбором государство планирует создать единый расчетно-кассовый центр. Он станет единым оператором по контролю за распределением средств, которое население отдает за ЖКУ.

— В 2018 году, в августе, по проекту федерального закона, должен быть создан единый расчетно-кассовый центр в регионе, определен он должен быть на конкурсной основе. Этот ЕРКЦ будет собирать все деньги всех УК и ресурсовиков, и после этого будет их распределять. То есть, местечковые РКЦ должны будут уйти с рынка. Будет выработана единая форма платежного документа и стоимость оплаты. По сути, это будет тот самый региональный оператор, как по капитальному ремонту. Вот такой посыл законодательства в этом вопросе. Вот вы в Бердске спорите о платежках, а в Оби — о прозрачности системы, в Искитиме есть проблемы… Государству, видимо, все это надоело, и оно хочет взять самое главное на себя — контроль за сбором и расходов средств. То есть, таким образом национализируют второй раз сферу ЖКХ.

Но пока такое решение не принято, в Бердске будут принимать платежи на в кассах РКЦ, и в кассах НЭС, и в УК, и в почтовых отделениях.

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