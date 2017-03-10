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7 марта народному артисту, известному на всю страну, Владлену Бирюкову исполнилось бы 75 лет. В честь юбилея в Бердске открыли мемориальную доску. На школе №10, где он учился.
Наибольшую известность и народную любовь Вледлену Бирюкову принесла роль Якова Аленикова в кионоэпопее «Вечный зов». Это напомнил собравшимся на открытии мемориальной доски Виктор Мысак, директор школы №10.
— Когда выходила очередная серия – пустели улицы, останавливалось движение автомобилей – все смотрели! Во всех дежурках, во всех помещениях, где стоял телевизор – все смотрели очередную серию».
Поклонники удивлялись, почему он не переехал в Москву? Он был знаменитостью, которую можно встретить и «по дороге за хлебом», и на сцене «Красного Факела», где Бирюков сыграл 45 ролей. Сегодня личные вещи актера, театральный реквизит, сценические костюмы хранятся в мемориальном музее в Бердске. Он открылся в сентябре 2016 года.
Из театра Владлен Бирюков ушел за 2 года до своей смерти, сообщили «Вести». Вот его заявление: «Я устал. Прошу уволить!». Совершенно в духе Бирюкова. Импульсивно. И честно.
Примечательно, что в Новосибирске в 2009 году в память о великом актере установили мемориальную доску — на углу дома № 51 по ул. Сибирской, в котором жил Владлен Егорович.
На памятной доске высечены слова: «Бирюков Владлен Егорович. Родился 7 марта 1942 года в селе Никоново Маслянинского района. Актер Новосибирского театра «Красный факел». Сыграл более 100 ролей в театре и снялся более чем в 30 фильмах. Народный артист России. Лауреат Государственной премии СССР и РСФСР. Ушел из жизни 2 сентября 2005 года».
Заслуженный артист РСФСР, Народный артист РФ, актер театра «Красный факел» Владлен Бирюков (1943–2005 гг.) значится в числе самых знаменитых наших земляков. Он сыграл более ста ролей в театре и тридцать в кино. Снимался в фильмах «Горячий снег», «Вечный зов», «Приказ: огонь не открывать», «Приказ: перейти границу» и др. Лауреат Государственной премии СССР 1978 года и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых 1984 года. Всесоюзное признание получил после роли в сериале «Вечный зов».
Владлена Егоровича режиссеры не раз уговаривали переехать в Москву, но он Сибирь на столицу не променял. Свой отказ объяснял так: «А я упрямый, упертый мужик. 25 лет провел в поездах и самолетах, мотаясь по съемочным площадкам, кажется, все здоровье там и оставил. Но не мог я бросить «Красный факел», все равно, что родину предать, понимаете?».
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