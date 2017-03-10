Полиция города Кыштыма в Челябинской области разбирается в истории «из ряда вон» — двое маленьких детей накануне праздника выбросили с балкона 60 тысяч рублей. Собрать купюры не удалось, сообщили корреспонденту «РГ» в местном отделе полиции.

— Инцидент произошел вечером 7 марта в одной из квартир жилого дома по улице Булдымской, — сообщила представитель межмуниципального ОМВД «Кыштымский» Светлана Дятлова. — В гости к семье пришли друзья, и пока взрослые находились в одной комнате, дети в возрасте шести и восьми лет играли в другой. Обнаружив пачку пятитысячных купюр, они сначала раскрасили деньги фломастерами, а затем, испугавшись, что за это их будут ругать, выбросили купюры с балкона.

На следующий день семья, принимавшая гостей, обратилась в полицию с заявлением о пропаже 60 тысяч рублей. Взрослые, присутствовавшие накануне в квартире, свою причастность к их исчезновению отрицали. Зато дети при виде сотрудников полиции сразу во всем признались.

Привлечение к ответственности юным художникам не грозит. Придется ли отвечать за инцидент их родителям, будет решено по окончании проверки, отметили в полиции.

В мае прошлого года кыштымский первоклассник, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», раздал во дворе 230 тысяч рублей, вырученные его матерью от продажи автомобиля. Однако тогда часть денег полиции удалось вернуть.

Щедрость проявляют не только российские дети. Испанский школьник раздал одноклассникам более 10 тысяч евро из сбережений деда. 10-летний мальчик из Кальдес-де-Монбуй в провинции Барселона нашел у своего деда кучу банкнот по 100 евро, отнес их в школу и раздал одноклассникам.

Это выяснилось, когда учитель заметил у детей слишком крупные купюры, редкие для Испании и не подходящие для того, чтобы расплачиваться в школьной столовой, сообщает newsru.com.

Инцидент произошел в начальной школе Escola Montbui. Эта история была рассказана в группе для родителей в приложении WhatsApp и в эфире радиостанции Onda Cero.

Родителей учащихся попросили вернуть деньги: «Сегодня утром ученик школы пятого класса раздал 100-евровые банкноты, которые взял из дома. Если ваш ребенок получил какую-то часть этих денег, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь со школой, чтобы вернуть их семье ученика. Вернуть необходимо более 10 тысяч евро. Мы рассчитываем на понимание и сотрудничество. Это не шутка», — говорилось в сообщении.

Каталонское издание El Punt Avui уточняет, что дело обошлось без вмешательства полиции, поскольку семья не подавала жалоб.

Источники Europa Press заверили, что вопрос решен и деньги были возвращены владельцам. По данным издания, эти деньги дед откладывал на необходимое медицинское оборудование для бабушки.

The Local называет случившееся проверкой дедовской любви. Случай кражи денег у родителей с последующей раздачей соученикам редкий, но не исключительный. В 2011 году израильский первоклассник из Рамле, который хотел приобрести стеклянные шарики в свою игральную коллекцию, взял из сбережений отца-бизнесмена 40 тысяч шекелей и отправился кутить. На шарики мальчик потратил несколько сотен шекелей, а оставшиеся от покупок деньги он раздал приятелям по школе — учащимся первого и второго классов.

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