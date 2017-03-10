Синод Русской православной церкви включил в церковный месяцеслов — поминальный список святых — крестителя Ирландии святого Патрика, а также еще более десятка святых Западной Европы, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Синод, по его словам, постановил включить в месяцеслов тех, кто был канонизирован до 1054 года, когда произошла Великая схизма — разделение Церкви на западную и восточную. Формирование перечня святых шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях РПЦ, а также на основании традиции их почитания в других поместных православных церквах, передает РИА Новости.

«Учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с восточной церковью и восточным обрядом», — сказал Легойда.

«В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», — добавил он.

Святой Патрик — один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В честь этого святого освящены более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых — собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году. Настоятелем этого собора в XVIII веке был известный писатель Джонатан Свифт. День святого Патрика отмечается как государственный праздник в Ирландии и США, в разных странах мира стали традиционными парады в честь ирландского святого.

Мэвин Суккат — будущий святой Патрик — родился в конце IV века в Британии в семье римских граждан. В 16-летнем возрасте его продали в рабство ирландским пиратам, но он спасся из плена, провел некоторое время в монастырях Галлии (современная Франция) и вернулся на родину. Позже он завершил свое образование в Галлии, был рукоположен в дьякона под именем Патрик, а позже возведен в сан епископа. Папа Римский Целестин II благословил Патрика на христианизацию Ирландии, и в 30-е годы V века будущий святой начал свою миссию.

Святой умер 17 марта 463 года (по другим сведениям — 461 года) и был канонизирован до разделения христианской Церкви на Западную и Восточную, поэтому почитается и в православных церквах. В Русской — 30 марта.

В 2002 году группа христиан (католиков, православных и протестантов) из России совершила паломничество в Ирландию и три дня молилась на одном из островов озера Лох-Дерг, на котором в средние века был создан санктуарий под названием «Чистилище святого Патрика». С тех пор паломничества небольших христианских групп из России в Ирландию совершаются регулярно.

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