Сергей Титков уволен с 9 марта. «Губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение 281-рк о освобождении Титкова Сергея Михайловича от занимаемой государственной должности в связи с прекращением полномочий со собственному желанию», — сообщила Тайге.инфо начальник пресс-службы губернатора и правительства Татьяна Асадчая.

Сергей Титков в мае 2013 года губернатором Василием Юрченко назначен министром транспорта региона. Исполняющим обязанности министра с 10 марта назначен заместитель Титкова Евгений Раков.

Ранее «Коммерсантъ» объявил экс-министра будущим президентом «Сибмоста». Основатель компании Альберт Кошкин сам выступил инициатором приглашения чиновника. 22 февраля Кошкина на посту президента сменил генеральный директор АО «Волгомост» Алим Примкулов.

ОАО «Сибмост» занимается строительством мостов, тоннелей и автомобильных дорог, аэропортов и других сложных инженерных сооружений. Компания выполняет основной объем работ в 12 регионах России. Сейчас предприятие испытывает серьезные финансовые трудности, в суде рассматривается дело о ее банкротстве. В начале февраля стало известно, что компанию покупает консорциум с участием АФК «Система» и одного из ее основных кредиторов — Сбербанка. Спустя десять дней Сбербанк отказался от своих требований в суде и даже погасил один из долгов «Сибмоста».

Титкова главным идеологом строительства в ущерб Восточному обходу Новосибирска четвертого моста через Обь в рамках государственно-частного партнерства. Этот проект вызвал критику общественников и депутатов. Предполагалось, что значительная часть стоимости строительства будет оплачена за счет сборов от системы «Платон», однако федеральный грант до сих пор не получен. Также СМИ сообщали, что зять новосибирского чиновника Александр Сахаров в сентябре 2015 года возглавил омский филиал ФКУ «Сибуправтодор».

Претендентами на пост главы минтранса назывались первый заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор» Анатолий Костылевский и руководитель ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» Валерий Зарубин, давно работающий с Владимиром Городецким.

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