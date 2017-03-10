Почти 150 тыс. соотечественников вернулись из-за рубежа в Россию в 2016 году. Такие данные предоставили «Известиям» в МВД. Информацию подтвердили и в МИД РФ. Благодаря государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников домой возвращается всё больше наших сограждан.

Речь идет не только о тех, кто проживает в СНГ, но и о тех, кто в свое время переехал в Евросоюз. Из европейских стран в прошлом году обратно переехали около 30 тыс. россиян. Соотечественники из Чехии, Франции и Германии рассказали «Известиям», какие трудности подтолкнули их вернуться на родину.

Антироссийские настроения в Европе усилились в 2014 году, когда Запад обвинил Москву в якобы агрессивных действиях против Украины. В СМИ Россия стала изображаться как главная угроза не только для западных стран, но и для мировой безопасности в целом.

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев отметил, что изменение на Западе отношения к Москве — очевидный фактор, подталкивающий соотечественников к возвращению на родину.

— Демонизация России, ее граждан и проживающих за рубежом соотечественников — дополнительный мотивирующий повод для людей, принимающих соответствующее решение — вернуться на свою прежнюю родину, — пояснил сенатор.

В некоторых странах Европы дошли до того, что стали сравнивать Россию с нацистской Германией.

— Ситуация в последнее время стала действительно невыносимой. Уровень русофобии доходил до такой степени, что в Праге ездил автотранспорт с антироссийскими вывесками, а на улице вы могли получить замечание из-за того, что говорили на русском языке. Именно необоснованная ненависть к России послужила главным мотивом для того, чтобы после более чем 19 лет жизни в Чехии я решила вернуться домой, — рассказала «Известиям» Наталия, которая работала в Праге директором художественной галереи.

Отношение к России фактически разделило европейскую политическую сцену и общество в целом на два лагеря. При поддержке антироссийской пропаганды со стороны западных СМИ и политиков у большинства жителей сформировалось негативное мнение о стране. В оппозиции осталось меньшинство, которое пытается отстаивать доброе имя Москвы.

— Информация в большинстве СМИ изначально искажается для того, чтобы удерживать население Европы в страхе перед Россией. Когда ты относишься к группе, которая находится под постоянным давлением, ты более яростно стремишься оборонять свою нацию или страну. У тебя начинают усиливаться патриотические настроения. В конце концов ты устаешь оправдывать ее и решаешься вернуться туда, где в действительности находится твой дом. Тенденция возвращения очевидна, так как только я лично знаю более 20 человек, которые планируют переехать в Россию, — рассказал «Известиям» Ян из Франции, проживший в Париже более 20 лет.

Соотечественники сталкиваются с большими проблемами в трудоустройстве из-за языкового барьера. В прибалтийских странах был принят ряд законов, которые ограничивают возможности русскоязычного населения. Так, в 2015 году в Латвии запретили разговаривать по-русски на рабочих местах. Подобные трудности испытывают и россияне, живущие в других странах Европы, даже если там отсутствуют подобные законы.

Россияне, переехавшие в Европу, теряют квалификацию, так как часто вынуждены работать не по своей специальности, занимать низкооплачиваемые позиции. Они не способны конкурировать с местными гражданами из-за неполноценного владения местным языком, отмечают вернувшиеся соотечественники.

— В Германии я понял, что у меня гораздо меньше перспектив по трудоустройству, чем в России. Живя длительное время за границей, я также осознал, что вряд ли когда-нибудь почувствую себя немцем, — отметил Ишхан, который вернулся в Россию спустя 12 лет жизни в Мюнхене и Берлине.

По данным МВД РФ, 146 585 соотечественников вернулись на родину в 2016 году. Как отмечают эксперты, около трети едут обратно в Россию по политическим мотивам. Неспособность западных властей эффективно интегрировать русскоязычное население является одним из основных факторов.

Соотечественники, живущие не только в странах с явно антироссийски настроенной политической элитой, но и, казалось бы, в дружественных государствах, таких как Чехия или Словакия, отмечают серьезное давление на них со стороны властей и СМИ. Если политическая обстановка в мире в скором времени не изменится, в 2017 году мы, очевидно, увидим еще больше нежелающих жить в Европе.

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