Полиция Бердска продолжает искать водителя, сбившего во вторник ребенка в микрорайоне Белокаменном, и скрывшегося с места происшествия. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ДТП произошло 7 марта около 16.00 у дома №5/1 по ул. Кристальной. Неизвестный автомобиль наехал на 9-летнего мальчика.

По сообщению инспектора про пропаганде бердской ГИБДД Виктории Бельковой, несовершеннолетнего сбила, предположительно «Тойота» серебристого цвета, за рулем которой находилась автоледи.

— Неустановленный водитель-женщина, управляя неустановленным автомобилем, предположительно, «Тойота Камри» серебристого цвета (в госномере присутствует цифра 3), двигалась внутри дворовой территории на ул. Кристальной. В пути следования совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2007 года рождения, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, — рассказала Виктория Владимировна.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мальчик. В ЦГБ ему поставили диагноз «ушиб мягких тканей нижней челюсти слева».

— В настоящее время личный состав отдела МВД России по городу Бердску ориентирован на розыск и задержание транспортного средства, совершившего ДТП, — сообщила Белькова.

Госавтоинспекция Бердска призывает водителя-женщину совершившую ДТП 7.03.2017 в 16 часов вблизи дома №5/1 по ул. Кристальная самостоятельно явиться в отделение ГИБДД по адресу: Бердск, ул. Первомайская, 2, кабинет 3 для установления причин произошедшего ДТП.

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