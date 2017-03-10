Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Автоледи сбила 9-летнего мальчика в Бердска и сбежала с места ДТП

Полиция Бердска продолжает искать водителя, сбившего во вторник ребенка в микрорайоне Белокаменном, и скрывшегося с места происшествия. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ДТП произошло 7 марта около 16.00 у дома №5/1 по ул. Кристальной. Неизвестный автомобиль наехал на 9-летнего мальчика.

По сообщению инспектора про пропаганде бердской ГИБДД Виктории Бельковой, несовершеннолетнего сбила, предположительно «Тойота» серебристого цвета, за рулем которой находилась автоледи.

— Неустановленный водитель-женщина, управляя неустановленным автомобилем, предположительно, «Тойота Камри» серебристого цвета (в госномере присутствует цифра 3), двигалась внутри дворовой территории на ул. Кристальной. В пути следования совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2007 года рождения, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, — рассказала Виктория Владимировна.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мальчик. В ЦГБ ему поставили диагноз «ушиб мягких тканей нижней челюсти слева».

— В настоящее время личный состав отдела МВД России по городу Бердску ориентирован на розыск и задержание транспортного средства, совершившего ДТП, — сообщила Белькова.

Госавтоинспекция Бердска призывает водителя-женщину совершившую ДТП 7.03.2017 в 16 часов вблизи дома №5/1 по ул. Кристальная самостоятельно явиться в отделение ГИБДД по адресу: Бердск, ул. Первомайская, 2, кабинет  3 для установления причин произошедшего ДТП.

Новости smi2.ru

  • Фото: Автоледи на Subaru сбила байкера на Honda в Бердске (3)
  • Суд приговорил автоледи, по вине которой на дамбе ОбьГЭС погибли девочка и таксист из Бердска (8)
  • Смертельные ДТП-2016: Пятеро погибли с начала года на дорогах Новосибирской области (0)
  • Смертельное ДТП: автоледи на Honda Fit врезалась в дерево и погибла под Новосибирском (0)
  • Скрылся с места ДТП черный автомобиль в Бердске (3)
Автоледи сбила 9-летнего мальчика в Бердска и сбежала с места ДТП

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [08:50]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[10:05] Раздал 10 тыс. евро одноклассникам испанец, а кыштымский школьник разбросал...

[09:55] День святого Патрика будет праздновать РПЦ

[09:55] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»

Все новости

[10:05] Раздал 10 тыс. евро одноклассникам испанец, а кыштымский школьник разбросал...

[09:55] День святого Патрика будет праздновать РПЦ

[09:55] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 54%

10 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 44%, облачность: 81%

11 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 77%

12 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: