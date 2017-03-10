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Учитель физкультуры томилинской средней школы №19 в Люберецком районе Подмосковья уволилась с занимаемой должности из-за скандала вокруг фотографий, появившихся в одной из соцсетей. На снимках 25-летний педагог запечатлена в откровенных нарядах в ночном клубе, а также с сигаретами и бутылками со спиртным в руках.
После того как фото попали в прессу, родители учащихся потребовали от администрации школы уволить преподавателя.
«Да, фотографии, где изображён алкоголь, — это противоречит нормам. Поэтому, к сожалению, сегодня приняли решение, что она увольняется. <…> Молодая девочка, которая занимается гимнастикой, занимается чирлидингом, является тренером, выступает на всех соревнованиях и привозит первые места отовсюду. Поэтому дети её очень любят и родители, поэтому для нас это оказалось абсолютной неожиданностью», — заявила в интервью телеканалу «Звезда» директор школы Татьяна Кирьякова.
Учительница проработала в школе около года, и за это время руководство не имело к ней никаких претензий, добавила Кирьякова. Что это было решение самой Юлии Р. Никто на молодого специалиста не давил. Просто после того как фото и видео растиражировали СМИ, жизнь девушки превратилась в сущий ад.
«Молодая девочка, которая занимается гимнастикой, чирлидингом, является тренером, выступает на всех соревнованиях и привозит первые места отовсюду. Поэтому дети ее очень любят. И родители в том числе, поэтому для нас это оказалось абсолютной неожиданностью, что родители могут обратиться. К нам не обращался никто», – резюмировала директор школы.
Скандал возник после того, как СМИ сделали достоянием общественности фотографии и видео Юлии Р. с ее личной страницы в соцсети. Родителеи потребовали от администрации образовательного учреждения уволить «слишком свободного» педагога.
Новости smi2.ru
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