О «Ростове» до нынешнего сезона едва ли что-то знали в Англии, но заметки, посвященные выезду «Манчестер Юнайтед» на матч с ним, были полны уважения к успевшей пошуметь в Европе команде. А ростовский газон, вроде бы вполне пристойный по российским мартовским меркам и на полноценный «огород», несмотря на проплешины, все-таки не тянувший, настолько напугал тренера Жозе Моуринью, что он честно признался: выбирая состав на игру, отдал предпочтение не технарям, а бойцам. Так на скамейке остались, например, Хуан Мата и Антони Марсьяль. А еще на ней остался незаменимый голкипер манчестерцев Давид де Хеа, вместо которого вышел Серхио Ромеро. Так что у обоих соперников в воротах находился не первый номер, а второй: долго лечивший травму ростовчанин Сослан Джанаев, как выяснилось, тоже еще не готов играть.

Его молодому сменщику Никите Медведеву, впрочем, поводов потрогать мяч доставалось в стартовые полчаса так мало, что можно было подумать, будто хозяева играют не с главным фаворитом Лиги Европы, а проводят матч-реванш с разгромленной в выходные «Томью»,— ну если оставить за скобками тот факт, что ввиду мощи оппонента переходы на чужую половину им пришлось свести к минимуму. У демиурга «Ростова» Курбана Бердыева имелся прекрасный опыт противостояний с континентальными грандами, и бойцовскому варианту манчестерского клуба было так же непросто выпутываться из расставленных им ловушек, как когда-то игрокам «Барселоны» из ловушек «Рубина», предыдущего творения Бердыева. К по-настоящему неприятным для ростовчан эпизодам в эти в целом замечательные для них полчаса можно было отнести разве что повреждение Владимира Граната, из-за которого он покинул поле, передает Ъ.

И все же гости нашли способ из хитрых капканов вырываться еще до перерыва. «Манчестер Юнайтед» в Ростове сделал серьезную ставку на навесы, и один из них внутри штрафной выловил Маруан Феллайни, через секунду тонко отпасовавший на Златана Ибрахимовича. Ибрахимович, рванув с мячом к лицевой, откатил его назад, а у линии вратарской уже готовился к удару Генрих Мхитарян. Жозе Моуринью наделил его функциями джокера — живчика, который должен все время искать тонкие места в чужой обороне, и такое место Мхитарян обнаружил.

Это был единственный шанс «Манчестер Юнайтед» за весь первый тайм. Кроме него, не было даже полушансов, шансиков. А использовав его, он сразу же существенно облегчил свое положение. Теперь «Ростову», как бы он ни хотел и дальше расставлять капканы, желательно было думать еще и о том, как забить самому.

Казалось, что с последним у ростовчан возникнут жуткие проблемы — «Манчестер Юнайтед» при Моуринью вообще немного пропускает. Однако, как ни странно, проблем не возникло. «Ростову» после отдыха понадобилось десять минут, чтобы ответить гостям оплеухой на оплеуху. Причем гол был шикарным. Тимофей Калачев вырезал изумительную передачу из центрального круга, а обработке мяча в исполнении Александра Бухарова, проскочившего между Крисом Смоллингом и Филом Джонсом, и его хладнокровию в разборке с Ромеро мог бы позавидовать и Ибрахимович.

Вот что удивительно. Забитый мяч не заставил «Ростов» вернуться к прежней тактике. Он по-прежнему был чуть более кусачим, чуть более острым, чем легендарный противник. Вкус его свежей крови действительно оживил ростовчан, которые не так уж напрягали манчестерскую оборону по полной программе и иногда будоражили воображение трибун перспективными ударами.

Поразить ворота «Ростову» не удалось. Но не удалось их поразить и «Манчестер Юнайтед», который перед ответным матчем через неделю все равно, конечно, сберег статус безусловного фаворита в паре. Но во всяком случае после встречи сказать, что еще до него он обеспечил себе выход в четвертьфинал, никак нельзя.

В четверг поздно вечером по московскому времени первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов проводил второй российский клуб, добравшийся до этой стадии. «Краснодар» в гостях встречался с испанской «Сельтой». 1/8 финала. Первые матчи «Ростов» (Россия)—«Манчестер Юнайтед» (Англия) 1:1 (Бухаров, 53 — Мхитарян, 35).

АПОЭЛ (Кипр)—«Андерлехт» (Бельгия) 0:1 (Станчу, 29).

«Копенгаген» (Дания)—«Аякс» (Нидерланды) 2:1 (Фальк, 1; Корнелиус, 59 — Дольберг, 32).

Ответные матчи пройдут 16 марта.

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