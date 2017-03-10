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Погибли на пожаре 5-летний и годовалый мальчики в Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибли двое малолетних детей, сообщили в региональном управлении СКР вечером 9 марта.

Следственный комитете по факту пожара, произошедшего в селе Земляная Заимка в Чановском районе Новосибирской области, в результате которого погибли двое малышей, возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, 9 марта около 15 часов 30 минут в одном из домовладений села Земляная Заимка, где проживала семья, произошел пожар, в результате которого погибли пятилетний мальчик и его годовалый брат. В то время как их мать ушла на полчаса в районную администрацию для оформления документов для социальных выплат, дети остались одни.

Задымление дома обнаружили соседи, которые пытались потушить пожар своими силами, одновременно вызвав сотрудников МЧС. В ходе тушения пожара были обнаружены тела детей. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, проводится осмотр места происшествия, совместно с сотрудниками МЧС устанавливается очаг возгорания и причины пожара. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, предположительно, старший из братьев играл со спичками и пытался разжечь костер.

По информации областного управления МЧС, пожар произошел в частном двухквартирном доме на ул. Красносельской. Огнем повреждена крыша дома, сгорела веранда и выгорела одна из квартир. Соседняя квартира огнем не повреждена. В 17:11 пожар ликвидирован.

Предположительной причиной пожара стала детская шалость с огнем, в результате которой малолетние дети, оставленные без присмотра родителей, погибли при пожаре.

— Сообщение о пожаре поступило вечером 9 марта. Незамедлительно к месту вызова прибыли пожарные подразделения, но в доме было сильное задымление и горело открытым огнем. До прибытия подразделений ПСЧ соседями были приняты меры по спасению детей, была взлома входная дверь и вытащен ребенок, но было уже поздно. Еще один ребенок был найден пожарными в дальней комнате. Интенсивность пожара говорит о позднем обнаружении возгорания, — рассказали в МЧС.

Причиной гибели детей, наиболее вероятно, послужило сильное задымление в помещении дома, несколько вздохов продуктами горения приводят к трагедии.

Точная причина пожара, а также при каких обстоятельствах дети были оставлены одни, будут установлены следственными органами.

Новости smi2.ru

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Погибли на пожаре 5-летний и годовалый мальчики в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [07:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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