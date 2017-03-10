USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибли двое малолетних детей, сообщили в региональном управлении СКР вечером 9 марта.
Следственный комитете по факту пожара, произошедшего в селе Земляная Заимка в Чановском районе Новосибирской области, в результате которого погибли двое малышей, возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
По данным следствия, 9 марта около 15 часов 30 минут в одном из домовладений села Земляная Заимка, где проживала семья, произошел пожар, в результате которого погибли пятилетний мальчик и его годовалый брат. В то время как их мать ушла на полчаса в районную администрацию для оформления документов для социальных выплат, дети остались одни.
Задымление дома обнаружили соседи, которые пытались потушить пожар своими силами, одновременно вызвав сотрудников МЧС. В ходе тушения пожара были обнаружены тела детей. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, проводится осмотр места происшествия, совместно с сотрудниками МЧС устанавливается очаг возгорания и причины пожара. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, предположительно, старший из братьев играл со спичками и пытался разжечь костер.
По информации областного управления МЧС, пожар произошел в частном двухквартирном доме на ул. Красносельской. Огнем повреждена крыша дома, сгорела веранда и выгорела одна из квартир. Соседняя квартира огнем не повреждена. В 17:11 пожар ликвидирован.
Предположительной причиной пожара стала детская шалость с огнем, в результате которой малолетние дети, оставленные без присмотра родителей, погибли при пожаре.
— Сообщение о пожаре поступило вечером 9 марта. Незамедлительно к месту вызова прибыли пожарные подразделения, но в доме было сильное задымление и горело открытым огнем. До прибытия подразделений ПСЧ соседями были приняты меры по спасению детей, была взлома входная дверь и вытащен ребенок, но было уже поздно. Еще один ребенок был найден пожарными в дальней комнате. Интенсивность пожара говорит о позднем обнаружении возгорания, — рассказали в МЧС.
Причиной гибели детей, наиболее вероятно, послужило сильное задымление в помещении дома, несколько вздохов продуктами горения приводят к трагедии.
Точная причина пожара, а также при каких обстоятельствах дети были оставлены одни, будут установлены следственными органами.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [07:45]
[10:05] Раздал 10 тыс. евро одноклассникам испанец, а кыштымский школьник разбросал...
[09:55] День святого Патрика будет праздновать РПЦ
[09:55] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»
[10:05] Раздал 10 тыс. евро одноклассникам испанец, а кыштымский школьник разбросал...
[09:55] День святого Патрика будет праздновать РПЦ
[09:55] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: -5 C°, ветер: 3.9 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -6 C°, ветер: 2.8 м.с.
Облачно, ветер: южный