Президент России Владимир Путин выступил за ужесточение требований к тем, кто претендует на руководящие должности в МВД. Глава государства напомнил, что в прошлом году по подозрению в серьезных преступлениях был задержан целый ряд высокопоставленных сотрудников ведомства, передает Ъ.

«Необходимо тщательно проанализировать причины случившегося, сделать соответствующие выводы, повышенное внимание уделять укреплению служебной дисциплины среди личного состава»,— сказал президент на расширенном заседании коллегии МВД. Кроме того, Владимир Путин отметил, что почти половина совершаемых в России преступлений остается нераскрытой. По словам президента, потенциал ведомства используется не в полном объеме, в том числе в таких сферах, как борьба с коррупцией, и защита граждан.

О том, что кардинальных изменений в борьбе с коррупцией добиться не удалось, заявил и глава МВД Владимир Колокольцев. Он отметил, что в прошлом году полицейские пресекли более 25,5 тыс. преступлений коррупционной направленности. «Однако говорить о том, что нам удалось добиться кардинального изменения ситуации в сфере борьбы с экономической преступностью и коррупцией, пока рано. Она — эта проблема — остается достаточно острой, и мы будем изыскивать все возможные резервы для повышения результативности на данном направлении»,— сказал глава МВД.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 7 марта стало известно, что Московский гарнизонный военный суд санкционировал арест генерал-лейтенанта внутренних войск МВД Вячеслава Варчука, возглавлявшего группу по формированию бюджета Росгвардии. Господина Варчука подозревают в получении крупной взятки за выделение дополнительного финансирования в размере 250 млн руб. одному из подразделений внутренних войск. Ранее в рамках расследования был взят под стражу полковник внутренних войск МВД Александр Костин.

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