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Все центральные улицы, недавно, к 300-летию города, были выкрашены. А сегодня снова бардак: всё в наклейках. Хотя для этого есть специальные доски для объявления.
Вечером прошёл, но этот мусор только обновился.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [05:20]
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