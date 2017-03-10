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Опять бардак!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Евгений:

Все центральные улицы, недавно, к 300-летию города, были выкрашены. А сегодня снова бардак: всё в наклейках. Хотя для этого есть специальные доски для объявления.

Вечером прошёл, но этот мусор только обновился.

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Опять бардак!Опять бардак!Опять бардак!Опять бардак!Опять бардак!Опять бардак!Опять бардак!Опять бардак!Опять бардак!

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 марта 2017 г. [05:20]

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Курьер.Среда.Бердск

[05:20] Опять бардак!

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Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 54%

10 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 3.9 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 44%, облачность: 81%

11 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 77%

12 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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