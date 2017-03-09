Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» подверг критике качество газона на стадионе «Олимп-2″ в Ростове-на-Дону.

«Мне трудно поверить, что мы будем играть на таком поле, если это можно назвать полем. Я не знаю, какую команду выпустить играть. Мне нужно о многом подумать, потому что я ожидал увидеть нечто более пригодное для игры. Летом была такая же ситуация в Китае, и там мы отменили игру. Но сейчас мы, похоже, должны играть», — цитирует The Mirror выступление португальского специалиста на предматчевой пресс-конференции.

Наставник манкунианцев добавил, что рассказал о состоянии поля представителю УЕФА, но ему ответили, что играть на нем можно, а игроки застрахованы на случай травм, передает newsru.com.

Агроном «Олимпа-2″ Альберт Ченибалаян стоически воспринял критику тренера Жозе Моуринью.

«А что тут возмущаться, если он абсолютно прав. Сам понимаю, что на таком поле «Манчестеру» тяжело играть, футболисты привыкли к другим условиям. Поле сложное, но играть можно. Если Моуринью в будущем возглавит какую-либо из наших команд, то быстро привыкнет к тяжелым климатическим условиям, и разговоров о качестве полей с его стороны станет меньше, — сказал Ченибалаян «Спорт-Экспрессу».

Первый матч между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта. Соперники договорились не тренироваться на «Олимпе-2″ до матча, дабы не усугубить и без того плачевное состояние газона. Ответную игру команды проведут в Манчестере 16 марта.

Между тем, неожиданное предложение появилось на одном из аккаунтов в «Твиттере» с приложением фотографии билета: «Продаю билет на матч. ЛИГА ЕВРОПА «Ростов — МЮ». Сектор 5, ряд 11. Отдаю при личной встрече. Цена 990 000 руб».

Добавим, что все билеты на матч 9 марта были раскуплены за три часа. Повышенный покупательский спрос на билеты спровоцировал волну спекуляций. Интернет-сайты бесплатных объявлений пестрят предложениями о продаже билетов по цене от 10 до 100 тысяч рублей за одно место.

Однако рекорд побил житель Таганрога, который под псевдонимом Максим Миусский, разместил на сайте Avito предложение о продаже билета на восточную трибуну за один миллион рублей. Билет был выставлен на продажу в Таганроге 7 марта. При этом стоимость билета составляет всего тысячу рублей, в то время как официальная стоимость билетов составляла от 2 до 16 тысяч рублей.

Узнать подробности о происхождении билета не удалось, так как указанный в объявлении телефонный номер оказался вне зоны доступа, передает РГ.

Ранее администрация ФК «Ростов» распространила предупреждение о том, что билеты необходимо покупать только в кассах стадиона «Олимп-2″ или на официальных сайтах.

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