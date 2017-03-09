Петербургский фотограф Давид Френкель провел анализ уровней ошибок (ELA) и обратил внимание на странную тень от файера, который якобы зажгли на Угловой Арсенальной башне, когда на ней, по утверждению феминисток, вывесили баннер «Национальная идея — феминизм».

«ELA анализ фото с башни. Обратите внимание на ореол вокруг левой девушки, на фото в этом месте и тень, и свет от файера. Возможно, монтаж».

Фото получено из пресс-релиза, который журналистам разослали 8 марта. В файле сохранена дата последнего изменения 7 марта, почти за 12 часов до акции.

«Ни на что не намекаю, но единственные фото с акции феминисток 8 марта имеют отметку EXIF о последней модификации 7-го марта в Photoshop’е».

Блогер Илья Варламов обратил внимание на то, что, хотя акция прошла в праздничный день в Кремле, других фотографий, кроме тех, что разослали по почте, не нашлось.

«Как думаете, неужели никто бы не снял на телефон или видео, как они забрались на башню? Не верю. Сняли бы. Да и посмотрите на людей, никто не обращает внимание на девушек, забравшихся на башню. Кроме того, я очень сомневаюсь, что сами организаторы не сняли бы это шоу на видео, ведь башня — это самый яркий момент во всем представлении. Но нам дали только две фотографии», — считает он.

Кроме того, в ФСО заверили, что не обнаружили проникновений на Угловую Арсенальную башню. Военный комендант Кремля Сергей Хлебников утверждает, что фото смонтировали.

Пресс-релиз разослала активистка Татьяна Волкова. Она подчеркнула, что сама в акции не участвовала, а просто помогала с рассылкой. Акция «действительно вчера состоялась», заметила она. Связаться с непосредственными участницами акции «Медиазоне» к моменту публикации новости не удалось.

Акция состоялась 8 марта. Помимо эпизода с Угловой Арсенальной башней феминистки также забрались на стену Кремля с баннером и зажгли файер. Этот инцидент попал на видео. Феминисток задержали, но вскоре отпустили без составления протокола.

Корреспондент RTVi Алексей Абанин, который был на акции, сообщил, что феминистки не заходили на Угловую Арсенальную башню. Сотрудник блогера Варламова Филипп Киреев в твиттере привел комментарий участницы акции Оксаны Тищенко (ранее упоминалась Елена Тищенко — МЗ) на радиостанции «Говорит Москва», которая заверила, что фото с Угловой Арсенальной башне не обрабатывалось в фотошопе.

Художник Екатерина Ненашева, присутствовавшая на акции, подтвердила, что фото поддельное. «Мне больно сейчас за российский арт-активизм и феминизм, потому что фотография с Арсенальной башней оказалась фотошопом», — написала она в ФБ.

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